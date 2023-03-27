Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 27 марта 2023

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:15. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя героем боевиков, потому что полны энергии и силы позитивного мышления. О да, вы чувствуете, что можете все! (Ну, почти.) Отличный день для короткой поездки. Это также фантастический день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием и актерским мастерством, потому что ваши слова на вес золота! Не стесняйтесь идти за тем, что вы хотите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Доверьтесь своей способности заключать сделки за кулисами. Исследования окупятся. Все, что вы делаете сегодня, может увеличить ваш доход сейчас или в будущем. Сегодня вы можете спонтанно пообщаться! (Будьте умнее и хорошо одевайтесь, чтобы быть готовым пойти куда угодно.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для вас! Луна в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, который находится в одной линии с вашим управителем Меркурием. Слишком много разговоров о техно? Поверьте мне, это отличный день для общения с друзьями и группами, потому что всем понравится ваш оптимистичный взгляд на вещи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговоры с начальством, родителями и VIP-персонами сегодня пройдут хорошо, потому что люди заряжены и настроены оптимистично. Те, кто находится у власти, будут впечатлены вашими грандиозными идеями и энтузиазмом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть взволнованы амбициозными планами путешествий. Между тем, многие из вас могут успешно использовать возможности в издательском деле, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции, потому что вы выбрали идеальное время сегодня. На самом деле может иметь место неожиданный флирт с начальством.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и услуги от других могут прийти к вам сегодня. Это также отличный день для важных финансовых переговоров, особенно о совместном имуществе, сборе средств, вопросах страхования и недвижимости. Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это чудесный день, чтобы поболтать с другими — партнерами, близкими друзьями и представителями широкой публики. Люди хотят услышать, что вы хотите сказать, потому что вы полны энтузиазма, а энтузиазм заразителен! Кроме того, Марс в верхней части вашей карты пробуждает ваши амбиции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день для вас, потому что вы чем-то увлечены. В свою очередь, ваше оптимистичное отношение побудит коллег помочь вам или согласиться с вашими идеями. Между тем, вы чувствуете себя достаточно смелым, чтобы одобрить большие планы и установить высокую планку. Это беспроигрышная ситуация! Связанные с работой поездки вероятны для многих.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Бизнес и деятельность, связанная с миром развлечений, шоу-бизнесом, индустрией видеоигр, профессиональным спортом и образованием детей, сегодня будут процветать, потому что людей вдохновляют амбициозные, творческие идеи. Наслаждайтесь социальными выходами! Принимайте приглашения на вечеринку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все, что связано с вашим домом и семейной сценой, сегодня благословлено. Кроме того, вопросы, связанные с недвижимостью, также благословлены и потенциально прибыльны. Хороший день, чтобы изучить возможности недвижимости. Это также отличный день, чтобы развлечься дома.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня вы находитесь в позитивном настроении, вы готовы принять большие идеи. Вы, не колеблясь, склоните других к своему образу мыслей. Запасите холодильник, потому что вы можете спонтанно развлечься.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прекрасный день для бизнеса и коммерции, в значительной степени потому, что у вас есть большие идеи для заработка! В частности, будет процветать домашний бизнес. Будьте открыты для возможности расширения недвижимости, а также для работы с иностранными интересами.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Полина Гагарина (1987) и режиссер Квентин Тарантино (1963) сегодня отмечают день рождения. Людей привлекает, потому что вы индивидуальны и симпатичны. Вы привержены тому, что вы делаете. Этот год является для вас первым годом нового цикла, который принесет новые начинания, приключения и серьезные перемены в вашей жизни. Держите глаза открытыми для новых возможностей!