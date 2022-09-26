Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 26 сентября 2022

Оповещение о Луне

Фаза Луны: 29, 1, 2 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это день хорошего самочувствия! Это прекрасный способ начать неделю, потому что отношения с коллегами теплые и дружеские. То же самое для отношений с партнерами и близкими друзьями. Многие из вас увидят способы улучшить внешний вид вашего рабочего пространства. Вы можете улучшить свою работу в целом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы находитесь в рабочем режиме, и вы счастливы быть продуктивным. Если вы составляете список, вы можете быть немного оптимистичны в отношении того, чего вы можете достичь. Тем не менее, вы много сделаете, потому что вы оптимистичны и энергичны! Вероятны командировки по работе. (Возможно, у вас будет контакт со старым знакомым?)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это игривый день! (К счастью, Близнецы в отпуске.) Наслаждайтесь спортом, мероприятиями, фильмами, всем, что связано с миром развлечений и индустрией гостеприимства. Игровые моменты с детьми порадуют. Займитесь ремонтом дома, чтобы улучшить то, где вы живете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Члены семьи могут сегодня собраться дома, потому что это хороший день для любых собраний дома. Люди будут веселы и дружелюбны. Вероятны семейные встречи и встречи с родственниками, которых вы давно не видели. Добрый день, чтобы закончить письменный проект.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговоры с окружающими сегодня носят оптимистичный и дружелюбный характер. Будьте осторожны, чтобы не обещать больше, чем вы можете сделать, потому что вы настроены оптимистично. Старый бизнес может привлечь к вам деньги. А может быть, вы купите что-то красивое, на что вы положили глаз?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для бизнеса и финансов, потому что ваша способность увеличить свои доходы или увеличить свои активы превосходна. По общему признанию, что-то может выглядеть лучше или многообещающе, чем есть на самом деле. Поэтому имейте это в виду. Если у вас есть какие-то сомнения — прислушайтесь к этому тихому голосу в глубине души. Между тем разговоры со старыми друзьями успокаивают.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Солнце находится в вашем знаке напротив Юпитера, что является отличным началом недели. Это особенно благоприятное планетарное событие, которое способствует приобретению друзей и положительному влиянию на людей. Исследования также пройдут успешно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это день хорошего самочувствия. Сегодня вам может понравиться играть в сдержанную игру, работая в одиночку или за кулисами. Что бы вы ни выбрали, другие поддержат вас. Вы также можете быть в контакте со старым другом, особенно с творческим или артистичным человеком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это чудесный день, чтобы поболтать с другими. Наслаждайтесь общением с друзьями или клубами и организациями, потому что люди оптимистичны и дружелюбны; кроме того, вы готовы ставить перед собой большие цели и амбициозные планы на будущее. Обсуждения старых дел с начальством и родителями пойдут хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы производите большое впечатление на окружающих, особенно на родителей, начальство и VIP-персон. (Это включает в себя полицию.) Однако, если вы добровольно что-то делаете, будьте осторожны, вы не соглашаетесь на большее, чем вы можете себе позволить. Будьте благоразумны. Между тем, планы поездок выглядят захватывающе!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В начале этой недели у вас появляется сильное желание путешествовать или сделать что-нибудь, чтобы расширить свой кругозор. Это хороший день для учебы или изучения возможностей в издательском деле, медицине, юриспруденции или высшем образовании. Вы также можете решить старые финансовые споры в свою пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждение общей собственности сегодня пойдет хорошо. (Будьте осторожны, чтобы не отдать ферму в опрометчивый момент щедрости.) Тем не менее, отношения с окружающими бывают взаимовыгодными и дружескими, особенно когда речь идет о завершении старых дел или общении с кем-то из вашего прошлого, возможно, и бывших партнеров. .

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у чемпионки по теннису Серены Уильямс (1981) и актера Олега Басилашвили (1934) сегодня день рождения. Вы жесткий. Вы обладаете удивительной выносливостью и упорством. Вы также теплы, дружелюбны и совершенно очаровательны. Этот год для вас год перемен. Поэтому будьте открыты для новых направлений и новых возможностей. Кроме того, будьте готовы отпустить все, что вас сдерживает.