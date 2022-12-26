Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 26 декабря 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 13:00. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не расстраивайтесь, если сегодня вас угнетает друг или критикует кто-то постарше. Не принимайте это на свой счет. Сегодня Луна на одной линии с Сатурном. Могут возникнуть внезапные ссоры с кем-то (возможно, из-за денег или имущества). Сегодня мы все чувствуем эту игру.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день, чтобы иметь дело с авторитетными фигурами. Не просите повышения или одолжений. На самом деле, обходите стороной начальство, родителей, учителей и полицию. Ваше взаимодействие с ними будет непредсказуемым. Более того, они могут помешать вашим планам.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте дискуссий на спорные темы, потому что они испортятся. Возможно, кто-то может раскритиковать вас или вызвать у вас депрессию. Между тем, планы поездок могут внезапно измениться сегодня. Храбритесь! (Это такой день.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете чувствовать себя разбитым. Долги, налоги и все, что связано с наследством и общей собственностью, может выглядеть мрачно. Вы можете столкнуться с неожиданными новостями, которых не ожидали. Все может выглядеть мрачно, особенно если вас преследуют. Удачи.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не расстраивайтесь сегодня, если вы чувствуете, что друзья или партнеры сбили вас с толку. Многие люди чувствуют себя так сегодня, потому что Луна выровнена с Сатурном, что похоже на драпировку мира черной гофрированной бумагой. Не весело. Кроме того, сегодня кто-то из близких вам людей может бросить вам вызов. Приготовьтесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Условия труда сегодня могут быть тяжелыми. Вы можете устать от уборки снега еще до того, как приступите к работе! Боссы могут дождаться вашего парада. Между тем, ваша рабочая рутина может быть прервана. Возможно, даже ваше здоровье может преподнести вам несколько сюрпризов. Следите за своим питомцем, чтобы избежать несчастных случаев и огорчений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны знать, что этот день может привести к несчастным случаям для ваших детей. Между тем, общественные пикники могут быть обломом. Во-первых, они могут быть отменены или внезапно изменены. Возможно, кто-то скучает или жалуется. Дети также могут быть повышенной ответственностью. Идите с тем, что работает.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня старший член семьи может разрушить ваши планы. На самом деле, семейные обсуждения, скорее всего, обескуражат вас. Кроме того, ваша домашняя рутина может быть прервана поломкой небольшого прибора или какой-либо другой помехой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете чувствовать себя обескураженными, потому что негативное мышление свирепствует. Не позволяйте этому сбить вас с толку, потому что это временное влияние. Тем не менее, обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день также подвержен несчастным случаям. Предупрежден — значит вооружен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете чувствовать себя финансово обескураженным. Вы также можете чувствовать себя расстроенным из-за того, что что-то, что у вас есть, сломано, повреждено, потеряно или украдено. Сегодня обескураживающий день для большинства людей, плюс у него есть неожиданные сюрпризы. Подарите себе небольшое удовольствие, чтобы удержать вашу лодку на плаву.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня все выглядит хуже, чем есть на самом деле. Поскольку Луна сегодня находится в вашем знаке и выровнена с Сатурном, вы можете чувствовать себя одиноким, изолированным или отрезанным от других. Между тем, это слегка аварийный день. Ваш распорядок дня обязательно изменится. Не позволяйте никому обвинять вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день, когда ваш знак слегка подвержен несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Между тем, это беспокойный день для вас. Вы чувствуете смутное одиночество, изоляцию и возможно, депрессию. Спишите это на сезонное настроение.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Михаил Боярский (1949) и актриса Евгения Добровольская (1964) отмечают свой день рождения сегодня. Хотя вы сосредоточены и решительны, вы также игривы и озорны. Вы большая личность и другие часто обращаются к вам за силой и поддержкой. В этом году вы пожинаете плоды прошлых усилий. Вы получите повышение, награду за какое-то особое признание.