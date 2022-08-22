Ежедневный гороскоп сегодня понедельник 22 августа 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день для начала недели, потому что вы многого добьетесь, особенно на работе. Это потому, что вы полны решимости, даже зациклены на том, чтобы найти нужную информацию, выполнить и закончить работу. Вы будете быстро обнаруживать скрытую информацию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваш разум в игривом настроении, поэтому вам понравятся интеллектуальные игры, головоломки, кроссворды, детективы и розыгрыши. Вы также находитесь в любопытном настроении, поэтому возможно, вам захочется узнать больше о светских мероприятиях, о чем-то, что связано с детьми или о романтическом секрете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы сосредоточены на доме и семье и в частности, вы заинтересованы в ремонте дома. Это хороший день для семейных дискуссий о том, как улучшить дом и начать проект «сделай сам». В другом ключе может быть раскрыта семейная тайна.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны, чтобы не увлечься чем-то сегодня, потому что вы так одержимы этим. Как будто ваш разум — это заевшая пластинка. (Помните такие?) Эта навязчивая идея может отвлечь вас от работы, которую вам нужно сделать или помочь вам докопаться до сути чего-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы находитесь в находчивом настроении, поэтому вы можете увидеть новые и разные способы использования того, что у вас уже есть. Если это так, вы будете гордиться собой. Вам также будет приятно получить пользу от чего-то, что просто лежало и пылилось.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете столкнуться с кем-то, чьи идеи сильно повлияют на ваш разум. Или возможно, все пойдет по-другому? Вы могли бы иметь сильное влияние на чье-то мышление? Говоря с другими, вы будете убедительны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете потратить время на чтение детектива или страшилки. Или возможно, вы будете наслаждаться одиночеством и погрузитесь в себя на более глубоком уровне, чтобы лучше понять внутренние измерения своей собственной психики. Они говорят, что высшая истина — это «Познай себя».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете встретить друга или члена группы, который очень убедителен. Они могут попытаться убедить вас изменить свои цели или указать новые способы сделать что-то лучше. Ваше общение с другими людьми будет серьезным и глубоким.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Начальство, родители, учителя и высокопоставленные лица (включая полицию) могут произвести на вас сегодня сильное впечатление. Возможно, они возлагают на вас большие надежды. Они могут диктовать вам свои пожелания. В свою очередь, у вас могут быть требования, которые вы будете предъявлять к ним? Это могло случиться в любом случае.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дискуссии о политике, религии и национальных проблемах сегодня будут интенсивными. Каждый застрял в своей собственной реальности и своем видении вещей. Вот почему вы не сможете убедить кого-то передумать. По этой же причине никто другой не убедит вас передумать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В некотором смысле, сегодня у вас как рентгеновское зрение, поэтому вы доберетесь до сути вещей, особенно вопросов, связанных с общей собственностью, наследством, страховыми спорами и всем, что связано с долгами или чужим богатством.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня будет интенсивным и актуальным, потому что люди очень целеустремленны, даже одержимы своими идеями. (Включая вас.) Возможно, сегодня вы узнаете что-то новое.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Марат Башаров (1974) и актриса Равшана Куркова (1980) сегодня отмечают день рождения. У вас отличный комедийный тайминг. Вы чувствительны и сострадательны. Вы также являетесь любопытным сочетанием интроверта и общительности. Вы полны энтузиазма, практичны и надежны. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пора заканчивать большие дела и убирать свою тарелку.