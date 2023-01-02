Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 2 января 2023

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 17:00 до 22:00 . После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это непростой день, потому что это хороший день для финансовых операций, сделок и покупок. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. выше.) Действуйте, но действуйте осторожно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы закончить старый письменный проект или пересмотреть предыдущие планы поездок. В то же время легко произвести впечатление на других, поэтому вы можете начать флиртовать с боссом. (Сегодня вы чувствуете сочувствие к другим.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С Марсом в вашем знаке вы можете добиваться того, чего хотите. И чего вы хотите в ближайшие несколько недель, так это возможности путешествовать в свое удовольствие! Вы хотите увидеть мир и приключения! Действительно, вам нужна смена обстановки. Даже если это просто соседний город.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня в кадре могут оказаться бывшие партнеры или старый друг из прошлого. (Вероятно, женщина.) Между тем романтическая привязанность сильна! Кто знает, куда приведет эта комбинация? Имейте в виду, что присутствует элемент путаницы и сомнения. Не делайте ничего, о чем потом будете жалеть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя сейчас вы усердно работаете, ретроградный Меркурий будет создавать глупые ошибки, а также задержки и неуместные предметы. Просто улыбайтесь и терпите, потому что это не продлится долго. С другой стороны, это может помочь вам закончить старые дела.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривый, творческий день! Некоторые будут возбуждены флиртом со старой любовью или польщены весточкой от кого-то из прошлого. Дайте волю своим творческим идеям. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, особенно со старыми друзьями, а также спортивными мероприятиями и развлечениями с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы общаетесь с родственником, с которым давно не разговаривали. Это хороший день, чтобы заняться ремонтом дома, который вы давно хотели сделать. Тем не менее, это также прекрасный день, чтобы поболтать и повеселиться с друзьями. Наслаждайтесь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вероятен разговор с братьями и сестрами или родственниками, которых вы давно не видели. Вполне возможно, вы развлекаетесь дома? Вы также можете отремонтировать место, где живете, потому что хотите пообщаться с семьей прямо сейчас. Запасите холодильник.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня хороший день, чтобы завершить старые финансовые дела или разобраться с незавершенными делами. Между тем, ваша способность общаться с соседями и родственниками превосходна, потому что вы испытываете искреннюю привязанность к другим. Вы также цените свое повседневное окружение больше, чем обычно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы отвечаете за вещи, потому что Солнце находится в вашем знаке. Тем не менее, ретроградный Меркурий также находится в вашем знаке, из-за чего вы совершаете глупые ошибки, теряете вещи и опаздываете на встречи. Возможно, сегодня вы захотите купить красивые вещи. Если да — проверьте оповещение о Луне. (См. выше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Знайте, что сегодня отличный день для того, чтобы купить себе предметы гардероба. Однако сегодня есть оповещение о Луне. Просто избегайте этого временного промежутка и покупайте что-то, что заставит вас выглядеть великолепно в глазах других. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть в контакте со старым другом или членом группы, к которой вы принадлежите или когда-то принадлежали. Что бы ни случилось, вы обнаружите, что чувствуете симпатию и интерес к тому, что говорит этот человек. Если вы можете помочь им — вы это сделаете.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Жигунов (1963), предприниматель Олег Дерипаска (1968) и актриса Аглая Шиловская (1993) отмечают свой день рождения сегодня. Вы щедры и заботливы. Поскольку вы амбициозны и возлагаете на себя большие надежды, вы много работаете. Это будет захватывающий год для вас, потому что это первый год нового девятилетнего цикла для вас. Поэтому будьте открыты для новых возможностей. Открывайте новые дверные проемы. Будьте смелыми и предприимчивыми!