Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 19 сентября 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте готовы использовать неожиданную возможность улучшить свою работу, улучшить внешний вид рабочего места или улучшить отношения с коллегами. Точно так же заполните холодильник, потому что вы можете внезапно развлечься дома сегодня. (Эта удивительная возможность также может быть связана с вашим здоровьем или вашим питомцем.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте готовы принять неожиданное приглашение уже сегодня. Это может быть прекрасное общественное мероприятие, веселый обед, поход в кино, вечеринка, спортивное мероприятие или что-то, связанное с вашими детьми. Некоторые из вас будут застигнуты врасплох неожиданным флиртом. Вставайте с постели и одевайтесь!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете спонтанно развлечься дома, а это значит, что нужно планировать заранее и иметь под рукой хорошую еду и напитки. Вас могут порадовать приятные новости от члена семьи. Вы можете купить что-то импульсивно для вашего дома. Между тем, будьте готовы воспользоваться возможностью, связанной с недвижимостью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это беспокойный, веселый день для вас, полный потенциальных возможностей! Примите душ, оденьтесь и будьте готовы двигаться в любом направлении. Спонтанная короткая поездка или встреча с соседями, родственниками, братьями и сестрами доставят вам удовольствие. Между тем, вы неугомонны и готовы ко всему!

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите свои карманы открытыми, потому что финансовые возможности могут внезапно появиться сегодня. Вы можете найти более высокооплачиваемую работу или способ увеличить свой доход. И наоборот, вы можете спонтанно что-то купить, потому что не можете этому сопротивляться. Это беспокойный, веселый день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите заняться чем-то другим, потому что вам наскучила повседневная рутина. Ищите новых людей и различные формы развлечений. Пары могут согласиться на нетрадиционный порядок в отношениях? Почему бы не добавить немного радости в вашу жизнь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете удивить людей неожиданным образом сегодня, потому что у вас высокая визуализация. Люди замечают вас. Что-то, что происходит за кулисами, может вам понравиться и вы можете сделать объявление об этом. Боссы и авторитеты непредсказуемы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам может выпасть внезапный шанс отправиться в путешествие. Если это так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким. Велика вероятность, что сегодня вы встретите нового и необычного друга. Группы или возможно, клубы, к которым вы принадлежите, станут источником приятного сюрприза.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Начальник, родитель или кто-то, наделенный властью, может сегодня сделать что-то, что вас удивит и порадует. Вам могут предложить возможность, повышение, похвалу или какую-то похвалу. Другие могут флиртовать со своим боссом? Может быть что угодно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня может появиться прекрасная возможность куда-нибудь отправиться. Если это произойдет, вам придется действовать быстро, чтобы воспользоваться этим. Точно так же может начаться внезапный роман с кем-то необычным. Близкий друг или партнер может вас удивить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку, потому что внезапно перед вами откроются финансовые двери. Богатство и ресурсы других могут внезапно стать доступными. Вы можете получить наследство или подарок. Это может быть связано с чем-то неожиданным на вашей работе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Неожиданное приглашение может порадовать вас сегодня. Конечно, вы будете общаться и получать удовольствие так, как не ожидали. Поэтому одевайтесь и будьте готовы к фантастическому путешествию! Будьте готовы к вечеринке! Точно так же спортивные мероприятия могут иметь неожиданный оборот, наряду с общественными мероприятиями с детьми.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Кай Метов (1964) и борец Александр Карелин (1967) сегодня отмечают свой день рождения. Вы выглядите опрятно и хорошо собраны, потому что всегда отдаете себе отчет в том, что представляете миру образ. На самом деле, многие из вас могут действовать и играть любую роль, которую вы выберете. Этот год посвящен обучению и преподаванию. Пройдите курсы. Читайте книги. Изучайте новые вещи, чтобы обогатить свой мир.