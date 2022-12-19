Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 19 декабря 2022

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас хорошее настроение, потому что вы чувствуете и это правильно, что эта неделя будет для вас позитивной. С течением недели все будет становиться все лучше и лучше. Между тем, взгляните на вопросы, связанные с общей собственностью, налогами, долгами и наследством. Может ли что-то принести вам пользу?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Каждый месяц в течение 2,5 дней Луна находится напротив вашего знака. Когда это происходит, вы должны быть мягче, когда имеете дело с другими. Это то, что есть. Поэтому идите вместе, чтобы ладить сегодня. Будьте готовы к сотрудничеству. Слушайте, чего хотят люди.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Начните этот день медленно и позитивно. Вы готовы работать кое-что из того, что вы делаете сегодня, возможно, должно быть сделано от имени кого-то другого. Возможно, вам придется оказать кому-то услугу. Это также хороший день, чтобы быть в курсе своего здоровья и требований домашнего животного.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это игривый день! Это понедельник, тем не менее, наслаждайтесь компанией друзей и детей. Спортивные мероприятия и общественные мероприятия понравятся вам, как и возможности проявить свои творческие таланты. Пусть игры начнутся!

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы, связанные с вашей работой (или любой работой, за которую вы беретесь), сегодня будут решаться отчасти потому, что другие будут защищать и поддерживать ваши цели. Тем не менее, сегодня вы будете счастливы работать из дома или даже прятаться дома, потому что у вас есть сильная потребность в отдыхе и уединении.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас сильное желание общаться с окружающими, особенно с детьми. Это прекрасный день для общения и изучения спортивных событий, веселых прогулок и хорошего времяпрепровождения с друзьями. Обсуждение с братом, сестрой или родственником может иметь большое значение. Проблемы с общей собственностью, скорее всего, будут в вашу пользу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы думаете о своем богатстве, своем банковском счете и своем имуществе. На самом деле, вы можете сильно отождествлять себя с чем-то, что у вас есть, поэтому вы хотите заботиться об этом и почему вы не хотите одалживать это кому-либо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке. Это происходит в течение 2,5 дней каждого месяца и когда это происходит, это дает вам преимущество перед другими знаками. Почему бы не проверить это и не попросить вселенную об одолжении? По общему признанию, когда Луна находится в вашем знаке, вы также становитесь более эмоциональным. Ну что ж.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня и завтра последние два дня, когда Солнце будет в вашем знаке. Оно не вернется снова до следующего года в конце ноября. Поскольку это расширяющее возможности преимущество, которое позволяет вам зарядиться энергией, используйте его по максимуму! У вас есть 48-часовой обратный отсчет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговор с другом может иметь большое значение сегодня. (Вполне вероятно, женщиной.) Тем не менее, этот разговор может расположить вас к этому человеку. Вы можете чувствовать их защиту или поддержку. Это также может заставить вас пересмотреть свои жизненные цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Любопытным образом, почему-то сегодня некоторые люди знают личные подробности о вашей личной жизни. (Это просто то, что происходит.) Тем не менее, вы должны знать об этом на случай, если вам придется сделать какой-то контроль ущерба.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В начале этой недели у вас появляется сильное желание выбраться из города или заняться чем-то другим. Ваше стремление к приключениям обостряется. Вы хотите увидеть новые места, познакомиться с новыми лицами и услышать новые идеи! Сделайте что-нибудь захватывающее!

Если ваш день рождения сегодня

Руководитель СССР Леонид Брежнев (1906-1982) и актриса Анастасия Вертинская (1944) родились в этот день. Вы уверены в себе и полны энтузиазма по жизни. Многие из вас любят путешествовать и увлекаются образованием, журналистикой, издательским делом и законом. Люди доверяют вам. Этот год является для вас началом девятилетнего цикла. Будьте готовы открыть любую дверь. Имейте смелость исследовать новые пути.