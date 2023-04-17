Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 17 апреля 2023

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Предупреждение: избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:30 до 21:30. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня понедельник — начало недели и это непростой день, потому что большую часть этого дня приходится на оповещение о Луне. Это время прекрасно для общения и безделья, однако это плохое время для принятия важных решений или траты денег на что-либо, кроме еды и бензина. Предупрежден — значит вооружен.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Нехватка и задержки будут преследовать вас, потому что большая часть этого дня — Лунная тревога. Это отличный день, чтобы поболтать с друзьями и насладиться компанией групп и организаций. Однако избегайте важных решений и покупок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В эту пятницу ваш управитель Меркурий станет ретроградным, а это значит, что вы сталкиваетесь с глупыми ошибками, задержками и сталкиваетесь с людьми из своего прошлого. Это может быть хорошо — или нет. Справедливая Венера находится в вашем знаке, благодаря чему вы сейчас выглядите привлекательно. Будьте благодарны за малые милости. Проверьте оповещение о Луне сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это понедельник и вы хотите сделать что-то другое. Вы хотите сюрприз или возможность узнать что-то новое. Вы хотите освободиться от того же старого, того же самого. Между тем, люди восхищаются вами! Тем не менее, имейте в виду, что большая часть сегодняшнего дня является предупреждением о Луне. Будьте осторожны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Пожалуйста, имейте в виду, что сегодня Луна находится в одном из ваших Денежных Домов, и большую часть этого дня это оповещение о Луне, что является плохим временем для финансовых решений. Ограничьте расходы на еду и газ. Тем не менее, это прекрасный день, чтобы поболтать с друзьями!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы должны идти вместе, чтобы ладить. Будьте любезны с другими. Луна находится напротив вашего знака, кроме того, большая часть сегодняшнего дня является предупреждением о Луне. Избегайте важных решений и покупок (кроме еды и бензина). Расслабьтесь и наслаждайтесь обществом других.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ожидайте дефицита и задержек сегодня, особенно на работе. Во время оповещения о Луне сегодня не принимайте важных решений, особенно о своей работе, здоровье или тратах денег. На самом деле, ограничьте расходы на еду и бензин, пока тревога не закончится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный, творческий день! Это также прекрасный день для общения с другими людьми. Наслаждайтесь тем, как начинается эта неделя, за исключением того, что значительная часть этого дня — это оповещение о Луне, во время которого вам следует избегать важных решений и тратить деньги на что-либо, кроме еды и бензина.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вся эта неделя будет для вас игривым и расслабляющим временем. На самом деле счастливчики — Стрельцы где-то в отпуске. (Кто путешествует больше вас? Только еще один Стрелец.) Однако сегодня вы счастливы сидеть дома на корточках. Не принимайте важных решений во время оповещения о Луне, особенно с родителями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть сильная потребность общаться с другими сегодня, потому что вам есть что сказать. На самом деле вас будет раздражать поверхностная болтовня, потому что вы хотите серьезно заняться чем-то. Тем не менее, проверьте оповещение о Луне! Во время тревоги плохое время для принятия решений или траты денег.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня в вашем Денежном Доме есть три планеты, которые могут соблазнить вас совершить покупки. Если это так, не делайте покупки во время оповещения о Луне. Ограничьте расходы в это время едой и бензином. То же самое для важных решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке происходит оповещение о Луне, поэтому он может показаться беззаботным и нерешительным днем. Тем не менее, это может быть приятное общение! Подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы начать что-либо или действовать.

Если ваш день рождения сегодня

Дизайнер, певица Виктория Бекхэм (1972) и певица Валерия (1968) отмечают сегодня свой день рождения. Вы полны решимости. Вы делаете что-то с убеждением. Вы скрыты в своих истинных чувствах, поэтому вас охраняют. Этот год для вас начало нового девятилетнего цикла, а значит будьте смелыми. Будьте открыты для новых идей и путешествуйте по новым путям. В этом году вы можете взять на себя роль лидера.