Ежедневный гороскоп: сегодня понедельник 16 января 2023

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сюрпризы о долгах, кредитных картах, богатстве вашего партнера сегодня могут быть помехой. Вы можете поспорить о разделении труда или о том, как разделить расходы. К счастью, удачливый Юпитер находится в вашем знаке, что делает вас более счастливыми, беззаботными и прощающими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте готовы ко всему, потому что сегодня полно сюрпризов и перерывов, особенно в общении с партнерами и близкими друзьями. Вас может застать врасплох то, что кто-то другой говорит или делает. Могут возникнуть ссоры из-за политики или религии. Будьте частью решения, а не частью проблемы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы более динамичны и агрессивны теперь, когда Марс находится в вашем знаке и больше не является ретроградным. (Хорошие новости для вас!) Поэтому будьте снисходительны сегодня, когда имеете дело с коллегами по работе или руководителями, потому что что-то нарушит вашу рутину. Также может произойти сюрприз, связанный с домашним животным или вашим здоровьем.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны быть особенно бдительными сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Между тем, социальные планы внезапно изменятся. Они могут быть отменены или отложены или вам, возможно, внезапно придется ответить на приглашение в последнюю минуту. Старые друзья из прошлого все еще в вашем мире.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Маленькая бытовая техника может сломаться или произойти незначительная поломка. Кто-то неожиданно может появиться у вашей двери. (Это может быть что угодно.) Встань с постели и оденься. Не попадитесь неподготовленным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас подвержен несчастным случаям. С другой стороны, у вас могут быть блестящие идеи! (Они также могут быть неудачными.) Не спешите принимать социальные приглашения. Проверьте все.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте умнее сегодня и обратите внимание на свои деньги, свои активы, свое богатство и свое имущество, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. С другой стороны, вы можете найти деньги, с другой стороны, вы можете что-то потерять или что-то, что у вас есть, может быть повреждено, потеряно или украдено. Будьте начеку!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке находится в противостоянии с непредсказуемым Ураном, поэтому вы чувствуете себя импульсивным и легко возбудимым. Вы могли бы искать что-нибудь, что кажется быстрым острым ощущением. Вы можете даже начать драку с кем-то, просто чтобы увидеть, как летят искры.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день для вас. Вполне возможно, что за кулисами происходит что-то, что заставляет вас чувствовать себя на грани или смутно неудобно. Или может быть, это что-то происходит в глубине вашего разума? Не бойтесь. Это мимолетное, краткое влияние. Пройдет до завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг или член группы может сказать или сделать что-то, что сегодня застанет вас врасплох. Это может быть интересно или с другой стороны, может вас обидеть. Вы также можете узнать что-то, что вас удивит в группе, что заставит вас усомниться в вашей связи с этими людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете удивлены или застигнуты врасплох авторитетной фигурой. (Обратите внимание, что сюда входит и полиция.) Поэтому следите за своими действиями, потому что вас могут арестовать. Подумайте дважды, прежде чем отвечать авторитетному лицу. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы на поездку сегодня внезапно изменятся. Они могут быть отменены или отложены. Кроме того, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Внезапные споры о политике, религии или национальных проблемах могут возникнуть на ровном месте. Не реагируйте. Успокойтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Василий Лановой (1934-2021) и супермодель Кейт Мосс (1974) родились в этот день. У вас свой собственный разум. Вы решительны, дерзки и трудолюбивы. Вы добросердечны, жаждете учиться и имеете сильную духовную связь. Служение другим – тема для вас в этом году. Поэтому берегите себя, чтобы вы могли помочь и поддержать близких.