Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 12 сентября 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения до 21:30. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это мощный день для вас и отличный способ начать неделю. Возможно, вы решите быть более сдержанным и наслаждаться своим одиночеством. Если вы проводите время с другими, ваш выбор будет состоять в том, чтобы искать пожилых или более серьезных людей. Кто-то может дать вам совет сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Уединение в красивом окружении понравится вам сегодня, потому что вы чувствуете потребность в тишине и спокойствии. Это хороший день для серьезных дискуссий с начальством, родителями и VIP-персонами, особенно о планах на будущее и возможностях карьеры. Это игривое время для вас, тем не менее, сегодня более серьезно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас много энергии, чтобы посвятить себя домашним проектам и ремонту. Вы также можете развлечься на этой неделе. Сегодня разговор с кем-то старше или более опытным может принести вам пользу. Возможно, у этого человека есть хороший совет для вас? (Никогда не помешает послушать.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас высокая видимость, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. К счастью, вы произведете сильное впечатление на окружающих, потому что выглядите добросовестно, консервативно и надежно. Люди во власти будут слушать вас (и наоборот).

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день для учебы, завершения письменного проекта или рукописи. Ваша превосходная способность к концентрации поможет вам составить план поездок и изучить юридические вопросы или все, что связано с медициной и высшим образованием.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для решения вопросов, связанных с общей собственностью, налогами, долгами и наследством, потому что вы находитесь в правильном настроении для решения рутинных, бюрократических вопросов. Ваши способности к концентрации превосходны, кроме того, вы будете терпеливы и настойчивы. Это хорошо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет серьезным. Вы будете придерживаться фактов, потому что находитесь в трезвом настроении. Что бы вы ни делали, вы будете делать это тщательно, поэтому в этот день нужно прорабатывать детали соглашения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день для вас, потому что вы готовы работать добросовестно и настойчиво выполнять любую задачу, пока она не будет выполнена. Вы поставите долг выше удовольствия, кроме того, вы будете бережливы и расчетливы в своих решениях. Вы будете довольны своими достижениями!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для обучения детей или младших умов. Точно так же это хороший день, чтобы тренировать их в спорте или любой другой дисциплине, требующей совершенствования техники. Вы также можете улучшить свою собственную технику в искусстве или спорте. Вы хотите сделать что-то правильно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждение с родителем или старшим членом семьи сегодня пройдет хорошо, потому что кажется, что все стороны заинтересованы в практических результатах. Вы не упустите детали. Вы будете настойчивы во всем, что бы вы ни делали, потому что вы будете бережливы, осторожны и тщательны. (Замечательно!)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы учиться и чему-то учить, потому что у вас есть концентрация, необходимая для этого. Вы не хотите тратить время на болтовню через пресловутый забор. Вместо этого вы хотите что-то сделать, особенно то, что дает практические результаты. Браво!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда дело дойдет сегодня до финансовых вопросов или покупок, вы будете бережливы и практичны. Это потому, что вы находитесь в консервативном настроении. Такое же настроение поможет вам найти решения и лучшие подходы к тому, как справляться с домашними делами и проблемами дома.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Татьяна Доронина (1933) и певец Алексей Гоман (1983) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы умный. Вы быстро учитесь и точны, когда дело доходит до оценки ситуации. Вы также трудолюбивы, щедры и сердечны. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что нужно подвести итоги, подвести итоги и подготовиться к новым начинаниям в следующем году.