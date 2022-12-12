Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 12 декабря 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный способ начать неделю! Сегодня вы чувствуете себя не только энергичным и целеустремленным, но и игривым! Многие из вас взволнованы планами дальних путешествий на будущее. Это также отличный день для публикаций и средств массовой информации, а также для медицины и права.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Доверьтесь своей финансовой интуиции, потому что вы находитесь на твердой почве. Обсуждение кредитов, ипотечных кредитов и общей собственности пройдет хорошо, особенно если вы разговариваете с членом семьи женского пола.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы сесть с партнерами и близкими друзьями и поговорить о своем мире. Вы уверены в себе, оптимистичны и готовы выложить карты на стол. В свою очередь, другие практичны, разумны и готовы слушать. О радость! Это моя жизнь?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это продуктивный день для вас! Вставайте с кровати, закатывайте рукава и займитесь делом! Доверяйте своим идеям заработка. Одна из причин, по которой вы добьетесь многого, заключается в том, что вы сосредоточены и настойчивы. Сегодня вы не оставите камня на камне. Вы также можете улучшить свое здоровье сегодня. (Особенно кости и зубы.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с огненным Марсом, который дает вам инициативу, драйв и уверенность. Это хороший день, чтобы обсудить практические меры для детей — уход за ними и их образование. Это также отличный день, чтобы строить планы на будущий отпуск или заниматься спортом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные обсуждения сегодня будут продуктивными и практичными, особенно если вы включаете родителя или старшего члена семьи. Точно так же обсуждения недвижимости будут надежными и могут дать положительные результаты. Делайте все возможное за кулисами, чтобы выполнить домашнее задание.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы многого добьетесь, потому что ваш ум сосредоточен. Выберите сегодня работу, которая требует внимания к деталям и концентрации, потому что у вас есть это! Между тем, кто-то другой, возможно, из другой культуры, может вдохновить вас на путешествие или изучение чего-то нового.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня финансовые дискуссии будут консервативными, реалистичными, но продуктивными. Держите глаза открытыми, потому что все, что происходит, пойдет вам на пользу. На самом деле, это преимущество может прийти и к вашей семье и домашней сцене. Другие знают личные подробности о вашей личной жизни сегодня. (Знайте об этом.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня без усилий у вас упорядоченное состояние ума и сильное чувство самодисциплины. (Я впечатлен.) Вот почему это идеальный день, чтобы строить планы на конкретном уровне, потому что вы не оставите незавершенных дел. Вы будете внимательны к деталям!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша способность исследовать что-то и искать ответы или искать решения старых проблем сегодня превосходна. Это не тот день, чтобы расслабляться. Наоборот! Сделайте как можно больше. Подумайте о серьезных вещах, особенно о том, как они влияют на ваше долгосрочное будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы обратиться за советом к кому-то старшему или возможно, к тому, у кого больше мудрости или опыта, чем у вас. На самом деле, вы, возможно, захотите поделиться своими надеждами и мечтами с этим человеком, чтобы получить его отзыв? (Используйте ситуацию.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с родителями, начальством и VIP-персонами сегодня продуктивны и практичны. Во что бы то ни стало, приветствуйте возможность сделать это сегодня с кем-либо, кто обладает властью, потому что вы будете довольны результатами. Между тем, у вас есть много энергии, чтобы работать сегодня! (Считайте этот день благословением.)

Если ваш день рождения сегодня

Певец, актер Фрэнк Синатра (1915-1998) и актер, телеведущий Сергей Светлаков (1977) сегодня отмечают с вами свой день рождения. Вы умны, уверены в себе и в некотором смысле больше, чем жизнь. Для вас важны проблемы, поэтому иногда вы перфекционист. Это социальный год для вас, поэтому у вас есть большой интерес к жизни! Старые друзья могут снова появиться.