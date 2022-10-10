Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 10 октября 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 10:00 до 17:15. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно, потому что большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке, что всегда будет усиливать ваши эмоции, особенно если вы чувствуете себя счастливым. Этот день начинается с сильных переживаний. Вы чувствуете, что вы правы, что может заставить вас выступать против боссов, родителей и авторитетных фигур.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это немного деликатный день, потому что в частном порядке вы можете сильно отреагировать на кого-то или, возможно, в СМИ по вопросам, связанным с политикой, религией или национальными проблемами. Вы можете с чем-то не согласиться. Или, возможно, это то, что вызывает личную реакцию внутри вас?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с другими. Вы можете реагировать на кого-то, потому что это личное, навязчивое чувство, которое у вас есть. Другими словами, если вы уделите минутку размышлениям, вы можете даже не согласиться с самим собой! Не спешите не соглашаться с другом или группой. Сначала все обдумайте.

Рак (21 июня — 22 июля)

Несомненно, сегодня вы в чем-то не согласны с родителем, начальником или кем-то, наделенным властью (особенно с женщиной). Возможно, вы захотите спросить себя, является ли это глубокой эмоциональной рефлекторной реакцией? Это действительно то, из-за чего вы хотите сражаться?

Лев (23 июля — 22 августа)

Спорные вопросы могут вызвать отклик у вас сегодня, особенно если это что-то в средствах массовой информации или что-то связанное с политикой, религией или национальными проблемами. Когда дело доходит до этого, это может быть ваша собственная эмоциональная борьба за власть? Не позволяйте никому манипулировать вами. Не манипулируйте кем-то другим.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас твердое мнение, когда речь заходит о финансовых вопросах, связанных с наследством, общим имуществом, финансовыми вопросами и вопросами страхования. Вы намерены стоять на своем. Вы будете сражаться с любым, кто противостоит вам. Убедитесь, что ваши факты верны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Несмотря на то, что сегодня вы можете чувствовать себя не в ладах с кем-то из близких, имейте в виду, что Солнце сейчас находится в вашем знаке, а сегодня Меркурий также переходит в ваш знак, а это значит, что в вашем распоряжении все ваши дипломатические навыки. Используйте свои искусные средства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня некоторым людям жарко из-за того, что проблемы для них важны. Вы можете столкнуться с этим с коллегой, который либо хочет внести улучшения и реформы, либо возможно, сопротивляется этим улучшениям? Убедитесь, что вы знаете, что происходит.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители должны быть терпеливы с детьми сегодня, потому что эмоции зашкаливают. Когда Луна в Овне, люди склонны драться, не задумываясь. Кроме того, поскольку Луна не в ладах с Плутоном утром, в воздухе витает напряжение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня утром могут возникнуть семейные споры, особенно с родственницей женского пола. Это не лучший способ начать свой день или даже неделю. Делайте все возможное, чтобы поддерживать гармонию в доме. Сохраняйте мир, потому что семья важна для вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Есть большая вероятность, что сегодня вы столкнетесь с борьбой за власть с кем-то практически по любому поводу. Кто-то может изображать из себя жертву, использовать чувство вины или какую-то подрывную технику, чтобы добиться своего. Поднимитесь выше этого. Выберите правильную дорогу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Денежные склоки могут иметь место сегодня, особенно сегодня утром. Или, может быть, есть спор о праве собственности на что-то? Подумайте дважды, прежде чем говорить, потому что легко поддаться внезапному побуждению или импульсу, который является просто рефлекторной реакцией. Сохраняйте хладнокровие.

Если ваш день рождения сегодня

Предприниматель Павел Дуров (1984) и актер Алексей Кравченко (1969) отмечают свой день рождения сегодня. В вас есть грация и элегантность. Вы умны, хорошо организованы и приятно формулируете свои мысли. В вас есть дразнящие, дружелюбные качества, которые любят провоцировать. Это мощный год, потому что вы будете пожинать плоды всей своей тяжелой работы. Ожидайте продвижения по службе, наград и возможностей для лидерства.