Ежедневный гороскоп сегодня: понедельник 10 апреля 2023

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Эта неделя начинается захватывающим образом, потому что вы полны духа приключений! Вы хотите поехать в другое место, чтобы сменить обстановку. К счастью, это отличный день для путешествий или составления планов поездок. Это также отличный день, чтобы учиться и узнавать что-то новое, чтобы расширить свой кругозор. Захватывающе

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для обсуждения финансовых вопросов с другими, особенно если вам нужно попросить ипотеку или кредит. Любое обсуждение общего имущества, вопросов страхования, наследства и тому подобного, скорее всего, закончится в вашу пользу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наслаждайтесь теплыми отношениями с другими сегодня, потому что Луна напротив вашего знака танцует с Юпитером. Это способствует вашему взаимодействию с клубами, группами и организациями. Кроме того, сегодня прекрасная Венера переходит в ваш знак, делая вас особенно обаятельным и дипломатичным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете добиться больших успехов на работе сегодня или с любой задачей, которую вы ставите перед собой, потому что вы не боитесь мыслить масштабно. Мало того, вы чувствуете уверенность в том, чего хотите достичь. Вероятны командировки по работе. Наслаждайтесь общением с молодыми людьми. Марс в вашем знаке дает вам энергию!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это понедельник, тем не менее, вы в настроении веселиться. Счастливые Львы находятся где-то в отпуске, потому что вы действительно хотите повеселиться. Хорошо пойдет работа, связанная с детьми, миром развлечений и индустрией гостеприимства. Романтика будет гудеть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные обсуждения сегодня пройдут хорошо, особенно с родственницей. В частности, это хороший день, чтобы обсудить, что делать с завещаниями, наследством, общей собственностью или расходами на ведение домашнего хозяйства или помощь члену семьи. Позаботьтесь сегодня о практических делах, потому что все пойдет хорошо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак и сегодня прекрасный день для общения с представителями широкой публики. Вам также понравится проводить время с партнерами и близкими друзьями — в любом случае, вы будете чувствовать себя бодро и с энтузиазмом в дискуссиях со всеми. Эти переговоры могут включать идеи о планах будущих поездок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговоры о деньгах сегодня пройдут хорошо, особенно разговоры о вашей зарплате, ваших доходах или денежных потоках. Вы также можете быть довольны вещами, которые вы покупаете сегодня, особенно если они могут сделать вашу работу более эффективной или сделать ее более гладкой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это позитивный день, потому что Луна в вашем знаке танцует с вашим управителем удачливым Юпитером! Это способствует внутреннему миру и счастью. Это также означает, что сегодня отличный день для ведения бизнеса. Вам понравится общаться с другими людьми посредством спортивных мероприятий и веселых занятий с детьми. Романтика расцветет!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы счастливы начать эту неделю сдержанно, работая в одиночку или за кулисами. Дом и семья сейчас в центре вашего внимания и вы можете развлекаться дома или разговаривать с несколькими членами семьи. Проявите терпение сегодня, потому что Марс находится напротив вашего знака в течение следующих нескольких недель.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с повседневными контактами — братьями и сестрами, родственниками и друзьями, потому что вы чувствуете себя радостным и оптимистичным. На самом деле, ваш оптимизм привлечет к вам людей, потому что всем нравится быть с кем-то, кто счастлив. Не стесняйтесь делиться большими идеями!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этом и следующем году многие из вас станут богаче и сегодня один из дней, чтобы пустить этот поезд в движение. Обсуждения с родителями, начальниками и авторитетными людьми могут увеличить ваш доход, ваши активы или имущество.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Маргарита Суханкина, тайный голос группы «Мираж»(1964) и певица Надежда Грановская, бывшая солистка группы «ВИА Гра» (1982) отмечают свой день рождения сегодня. Вы смелый человек, готовый рискнуть. Вам нравится немного встряхивать вещи. Тем не менее, вы знаете, что делаете. Это прекрасный год для общения и наслаждения жизнью. Старые друзья могут снова появиться. Распустите волосы и живите!