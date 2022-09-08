Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 8 сентября 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений после 8:15 утра сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы, когда сегодня имеете дело с кем-то старше (возможно, с другом или кем-то из группы), потому что что-то может внезапно случиться, особенно с финансами или чем-то, чем вы владеете. Что бы ни случилось, это может испортить вам настроение. Это временно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день, чтобы просить разрешения или одобрения у родителей, боссов, VIP-персон или полиции. Авторитетные фигуры, скорее всего, ответят: «НЕТ» На самом деле, их неодобрение или отказ от сотрудничества могут стать для вас неожиданностью. Так было всегда.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Поэтому заранее проверяйте все детали. Что-то, связанное с новостями, публикациями или возможно, медициной и законом, может застать вас врасплох. Это было то, чего вы не ожидали и это отрезвляет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте в курсе подробностей, связанных с общей собственностью, банковским делом, налогами и долгами, потому что что-то может внезапно пойти не так и это не то, что вы хотите услышать. Что касается некоторых финансовых проблем, верна старая поговорка: «Вовремя сделанный стежок спасает девять».

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что легко критиковать других. Кто-то может критиковать вас. (Лев ненавидит это.) Вы можете чувствовать, что не получаете поддержки от того, кого хотите и это заставляет вас чувствовать себя обескураженным, что еще больше приводит к сварливости. (О, Боже.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Начальник или руководитель может критиковать вас сегодня на работе. Однако, в свою очередь, это может вызвать у вас бунт. Или возможно, они критикуют ваши убеждения или вашу политику и вы считаете, что это неуместно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Любовные размолвки — это нормально. Также может быть трудно ладить с детьми, потому что сегодня люди обидчивы! Легко чувствовать себя обескураженным или критически настроенным по отношению к другим. Родители должны знать, что в этот день их дети могут немного пострадать, поэтому будьте бдительны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это может быть трудный день для общения с родителями и старшими членами семьи, потому что кто-то может быть критическим, отказываться от сотрудничества или с кем трудно иметь дело. На самом деле, может внезапно произойти что-то, что вызовет проблемы с партнерами и близкими друзьями. Держитесь большой дороги.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вас может что-то беспокоить. Правда в том, что беспокойство — это привычка. (Спросите любого беспокойного.) «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но никуда не приводит». Расслабьтесь! К субботе ваша жизнь наполнится энтузиазмом и возможностями для веселья!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то, связанное с вашими финансами или долгожданная покупка могут обескуражить вас сегодня. Возможно, вам придется внезапно отменить светское мероприятие или что-то, связанное с развлечениями или спортом? Или у вас может не хватить денег на детей?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке на линии с Сатурном, что может создать чувство одиночества или изоляции. Вы можете чувствовать себя отрезанным от других. С чем-то неожиданным дома может быть трудно справиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У сегодняшнего дня есть свои проблемы, потому что вы чувствуете себя оторванным от других. Вы можете чувствовать себя одиноким или изолированным от других. Усиление хаоса и активности в тылу может стать проблемой. Важно знать, что это всего лишь короткое темное облако на вашем горизонте.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Владимира Епифанцева (1971) и певицы Пинк (1979) сегодня день рождения. Вы умны и обладаете прекрасным аналитическим умом. Вы также наблюдательны, трудолюбивы и надежны. Многие из ваших идей оригинальны и удивительны. Это год перемен для вас, а это значит, что вы должны быть легкими на ногах, готовыми двигаться в новых направлениях и быстро реагировать на новые возможности.