Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 8 декабря 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Полная Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 22:00. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Расслабьтесь сегодня, потому что слишком легко стать напористым в дебатах о политике, религии или национальных проблемах. Вы готовы спорить! (Скажем прямо, иногда вам нравится спорить.) Вместо этого используйте эту энергию, чтобы строить планы путешествий или исследовать свой мир, узнавая что-то новое.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня могут разгореться жаркие дебаты об общей собственности, общих обязанностях, долгах, страховании или наследстве. Как правило, эти важные вопросы не решаются мудро с помощью гнева. Подождите, пока вы не успокоитесь, чтобы разобраться со своим богатством. (Имеет смысл.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это классический день для споров с супругами, партнерами и близкими друзьями, потому что огненный Марс в вашем знаке противостоит Солнцу, которое находится напротив вашего знака. Ой! Плохой день! Используйте свой здравый смысл. Хотите быть несчастным сегодня? Нет, не знаете. Сделайте это своей целью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам может быть сложно общаться с коллегами или людьми, имеющими отношение к вашему здоровью или вашему домашнему животному, потому что что-то, происходящее в вашем подсознании, делает вас счастливым и сварливым. Примечание: счастливый ум редко злится. Несчастный ум часто так делает. Не принимайте близко к сердцу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Большинство Львов не являются строгими родителями. Они довольно дружелюбны со своими детьми. Имейте это в виду, потому что сегодня вы можете быть не в ладах со своими детьми. У вас также могут быть разногласия с романтическим партнером. То же самое для спортивных коллег. Гнев только сделает вас несчастным вместе со всеми остальными. Ваш ход.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Из-за какой-то путаницы у вас могут возникнуть трудности в общении с родителями, старшими членами семьи или авторитетными фигурами сегодня. Суть в том, что вы должны спросить себя, какой день вы хотите? Вы хотите злиться? Нет, конечно нет. Жизнь коротка — хочется быть счастливым!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не поддавайтесь желанию спорить с ежедневными контактами, братьями и сестрами, родственниками и соседями сегодня, потому что вы можете почувствовать, что вам нужно противостоять кому-то. Изучите, что поставлено на карту. Это действительно имеет значение? Если да, то есть ли беспроигрышное решение? Если вы настроены враждебно, другие отразят вам ту же агрессию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вероятны денежные склоки. Они могут быть о том, кто оплачивает что-то, или о доходах, или о том, как разделить расходы. Возможно, эта дискуссия о финансах — дымовая завеса для борьбы за власть? (Вы редко проигрываете борьбу за власть.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не стоит слепо самоутверждаться сегодня, когда имеете дело с партнерами или товарищами по команде, потому что у вас будет соблазн сделать это. Отчасти это происходит потому, что сегодня вы отождествляете себя со своим эго. Меня меня меня. (Как и все мы.) Вместо этого подумайте о своей цели и желаемых результатах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы болтливы сейчас, когда Меркурий находится в вашем знаке. Вам есть что сказать, и вы хотите просветить других. Однако это день, когда люди агрессивны друг к другу, даже неосознанно. Вы можете чувствовать себя в обороне. Сделайте шаг назад и посмотрите, что происходит вокруг вас. Будьте крутым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дружба важна для вас. Поэтому сегодня, когда вы можете почувствовать агрессию с друзьями или группами, найдите минутку и спросите себя, что вы делаете. Не попадайтесь на удочку. Не ввязывайтесь в спор. Выберите большую дорогу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня классический день, когда у вас могут возникнуть разногласия с авторитетными фигурами — боссами, родителями, учителями и полицией. Также вероятны семейные ссоры. Но этого не должно происходить, если вы решите сохранять спокойствие и не вмешиваться. (Умный ход.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Алиса Фрейндлих (1934) и актер Евгений Стеблов (1945) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы теплые, дружелюбные и оптимистичные. Людям нравится ваша компания, потому что вы веселы. Вы также заботливы и щедры. Это удачный год для вас, поэтому многие из вас получат повышение по службе или получат награды или признание за свои таланты и усилия. Браво!