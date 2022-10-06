Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 6 октября 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 9:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня немного все смешано. Но у вас может быть позитивный приподнятый день! Ваше общение с друзьями и партнерами будет приятным, дружелюбным и полезным. Тем не менее, некоторые из вас могут предпочесть побыть наедине с собой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с коллегами и клиентами сегодня позитивные. Вы получите удовольствие от игр с детьми и молодыми людьми. Разговор со знакомой женщиной может быть важным и содержательным, потому что это теплый, прекрасный день для общения со всеми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это романтический день! Вы чувствуете себя игривым, энергичным и готовым к веселью! Общественные мероприятия, спортивные мероприятия и развлечения с детьми станут главными пунктами вашего меню. Это отличный день для свидания, обеда или встречи с друзьями. Наслаждайтесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Большинство из вас знает, как обращаться с кухней. Пожалуйста, знайте, что это отличный день, чтобы развлечься дома, потому что вам понравится принимать друзей и семью. Вы полны идей и хотите поделиться своими мыслями с кем-то. Точно так же вы можете изучить возможности недвижимости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Выходите и летайте сегодня! Совершайте короткие поездки. Посетите новые места, познакомьтесь с новыми лицами, потому что это сказочный день для болтовни. Это также отличный день для свиданий. Тем не менее, вы будете наслаждаться компанией друзей или родственников и соседей, поэтому вам следует планировать веселье!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку ваши амбиции пробуждаются, вы напористы. Кроме того, на этой неделе вы уделяете большое внимание заработку, денежному потоку и покупкам красивых вещей. Пока вы подстраиваете свою жизнь под эти события, найдите сегодня время, чтобы пообщаться с кем-то из близких вам людей, потому что вам это понравится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сказочный день для любого светского мероприятия. Обязательно встретитесь с кем-нибудь за завтраком, обедом, ужином, в «счастливый час» — что угодно. Посидите в любимом кафе. Для некоторых из вас расцветет новый роман. Главное выйти и пообщаться с кем-нибудь, потому что это поднимет вам настроение!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам понравится проводить время с молодыми людьми. На самом деле, эти взаимодействия заставят вас чувствовать себя моложе. Они также могут повлиять на ваш подход к будущим целям. А пока ищите способы мирного разрешения споров о страховке, общем имуществе, наследстве и совместно нажитом имуществе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это своего рода день, когда вы получите удовольствие от общения! Вам понравится делиться своими идеями. Вы хотите услышать, что думают другие. Вы хотите общаться с людьми, особенно с творческими, артистичными типами. Вам также понравится взаимодействовать с группами и организациями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сказочный день, чтобы поболтать с другими, потому что вами восхищаются и уважают. (Кому не нравится, когда на него обращают внимание?) В частности, сегодня вы производите впечатление на авторитетных фигур и боссов, некоторые из которых могут стать объектом романа или дерзкого флирта. Сегодня у вас есть острая потребность в общении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Используйте каждую возможность для общения сегодня, потому что вам понравится встречаться и общаться с другими людьми, особенно с людьми, которые «не похожи». Спортивные мероприятия, музыкальные представления, театр, кино, конференции, встречи, вечеринки и веселые посиделки порадуют!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку Луна находится в вашем знаке, ваши эмоции зашкаливают, как и ваша удача. Финансовые переговоры благоприятствуют вам наряду с общением и наслаждением компанией других. Аы жжете!

Если ваш день рождения сегодня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (1974) и актриса Ирина Шевчук (1951) отмечают свой день рождения сегодня. Вы спонтанный искатель приключений, живой и динамичный. Вы жаждете сильной духовной связи с кем-то. Простота является ключом к этому году. Пришло время заняться своим здоровьем. Физические упражнения важны. Будьте организованны и усердно работайте ради собственной выгоды.