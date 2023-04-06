Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 6 апреля 2023

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Полная Луна.

Осторожно! Избегайте покупок или важных решений сегодня после 8:30 утра. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что это свободный день. Весь день — оповещение о Луне, а это означает, что это плохое время для принятия важных решений или покупки чего-либо, кроме еды или газа. Определенно не связывайтесь ни с чем с партнером или близким другом. Просто лежите на берегу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это будет сложный рабочий день для вас, потому что есть Лунная тревога весь день. Ожидайте дефицита и смутного чувства растерянности. Не добровольно ни на что не соглашайтесь. Не инициируйте ничего важного. Просто продолжайте как обычно. Подождите до завтра, чтобы заказать припасы или потратить деньги.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это очень творческий день для вас! Хотя это день беззаботности почти для всех, для вашего знака, потому что вам легко мыслить нестандартно, вы будете придумывать творческие концепции и быть очень изобретательным. Это также отличный день для вечеринок и болтовни!

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы можете, это идеальный день, чтобы прогуляться, остаться дома и посмотреть дневное телевидение или предаться своему любимому занятию. Неблагоприятный день для важных решений. Это плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды и бензина. Не соглашайтесь ни на что важное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш порыв сегодня будет состоять в том, чтобы поддерживать напряженный темп, выполнять поручения, встречаться с людьми и назначать встречи. Однако это плохой день для любых решений. Это плохой день для покупок (за исключением еды и бензина). Не связывайтесь ни с чем. Предупрежден — значит вооружен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Прямо сейчас вы больше, чем обычно, сосредоточены на деньгах, денежных потоках, общей собственности, завещаниях и наследстве. Тем не менее, поскольку сегодня на весь день происходит оповещение о Луне, избегайте важных финансовых решений. Если вы ходите по магазинам, ограничьте свои расходы едой и бензином.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны сегодня. Поскольку Луна находится в вашем знаке, вы будете более эмоциональны, чем обычно. Вы можете слишком остро реагировать. Между тем, весь сегодняшний день — это оповещение о Луне, что означает избегать важных решений и ограничивать свои расходы едой и газом. Помните об этом, чтобы избежать головной боли позже.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день, чтобы вести себя сдержанно и искать уединения, если вы можете это устроить. Если нет, будьте осторожны на работе. Держите голову холодной, а порох сухим. Это оповещение о Луне весь день, а это значит — избегайте важных решений и траты денег. (Кроме еды.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, социальный день для вас. Наслаждайтесь компанией других. Наслаждайтесь художественными и творческими приключениями. Будьте осторожны, чтобы не переборщить, особенно с тратой денег. Наслаждайтесь общением, но избегайте важных решений и покупок. Ни к чему не привязывайтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не делайте ничего добровольно сегодня, потому что сегодня оповещение о Луне. Вы заметны и очень вероятно, что кто-то может подойти к вам, чтобы попросить вас что-то сделать. Попробуйте отклонить это, если сможете, и дайте им свой ответ завтра.

Водолей (20 января — 18 февраля)

С одной стороны, это может быть напряженный день для вас с короткими поездками и встречами. Тем не менее, ждите недопонимания, задержек и недоразумений. Избегайте важных решений. Ограничьте расходы едой и бензином, потому что оповещение о Луне на весь день. Будьте умным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это непростой день, потому что есть оповещение о Луне весь день, а это означает, что следует избегать покупок, кроме еды и бензина. Тем не менее, вы сосредоточены на деньгах, денежном потоке и доходах. Избегайте важных решений. Действуйте осторожно!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Игорь Саруханов (1956) и «иванушка» Кирилл Андреев (1971) сегодня отмечают день рождения. Вы привлекательны и харизматичны. Важно окружать себя позитивно настроенными людьми, потому что вы очень лояльны к своим друзьям. Это отличный год для вас, потому что вы получите признание за прошлые усилия. Вы можете получить повышение, продвижение по службе, награду — какое-то признание. Браво!