Ежедневный гороскоп: сегодня четверг 5 января 2023

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 9:30 утра нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Завтра полнолуние, а это означает, что сегодня в ваших отношениях с семьей, особенно с родителем или кем-то, кто имеет авторитет в семье, нарастает напряжение. Они могут вас чем-то удивить. Не слишком остро реагируйте. Подождите до понедельника, чтобы пыль осела.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы хотите воспользоваться неожиданными возможностями для путешествий! У других будет прекрасная возможность изучить юридические вопросы, медицину или что-то связанное с издательским делом и СМИ. Поскольку сегодня вы мыслите масштабно, будьте готовы строить амбициозные планы!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Напряжение по поводу финансовых вопросов или чего-то общего с общей собственностью или наследством может возникнуть сегодня, потому что такая энергия накапливается перед завтрашним полнолунием. Между тем, кое-что, происходящее за кулисами, может вас удивить. Все будет хорошо, потому что вы благословлены.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку Луна является вашим правителем, вы почувствуете некоторое напряжение внутри себя, которое накапливается сегодня перед завтрашним Полнолунием, которое является единственным Полнолунием в вашем знаке за весь год. Будьте терпеливы с другими. Оставайтесь позитивным. (Между тем, если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой — так оно и есть.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то немного удивительное в вашем здоровье или вашей работе просачивается сейчас и может достичь пика сегодня. Ищите быстрое решение, потому что оно существует. Между тем, ваш внутренний оптимизм победит. Отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и поддерживающие. Это хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Веселые развлечения, социальные приглашения, развлечения со спортом или миром развлечений, концерты, кино и театр удивят вас. Возможно, вы вдруг попадете на спортивное мероприятие или примете веселое приглашение? Романтика с кем-то необычным может начаться прямо сейчас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Полнолуние завтра произойдет в верхней части вашего графика, что является верным признаком того, что сегодня у вас могут быть разногласия с авторитетными фигурами — родителями, боссами, учителями и полицией. Сюрпризы в тылу, особенно в вопросах финансовой поддержки, также могут произойти. Не придавайте большого значения чему-либо. Расслабьтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны сегодня и завтра, потому что энергия, накапливающаяся сейчас перед завтрашним Полнолунием, для вас слегка опасна. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Остерегайтесь импульсивного поведения, о котором вы можете позже пожалеть. (Забудьте о своем кредо «нет мужества — нет славы».)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте в курсе того, что происходит с денежными потоками, доходами, расходами, кредитными картами, а также с наследством и общей собственностью, потому что завтрашнее полнолуние обострит проблемы в этих областях. Будьте в курсе событий. Оставайтесь реалистом. Оставьте свои розовые очки дома.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра будет единственное Полнолуние напротив вашего знака за весь год, что сегодня может создать напряженность в отношениях с близкими друзьями и партнерами. Возможности для отпуска и общественных мероприятий могут появиться на вашем пути. Действуйте быстро, потому что это окно возможностей короткое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасное время для покупки предметов гардероба для себя. (Тем более, что на работе вы чувствуете себя уверенно.) Между тем, сегодня может произойти сюрприз, возможно связанный с домом и семьей. Это может быть вспышка или что-то, связанное с вашими детьми. Оставайтесь спокойными. К понедельнику все решено.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасное время для общения с друзьями и взаимодействия с группами и организациями. Однако завтрашнее полнолуние может привести к романтической напряженности или противостоянию с вашими детьми. Вполне вероятно, что сегодня вас кто-то удивит или вас познакомят с кем-то необычным и непохожим на других.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Мэрилин Мэнсон (1969) и актер Анатолий Калмыков (1951) сегодня отмечают день рождения. Вы дружелюбны и легко общаетесь с другими, однако лично вы можете быть перфекционистом во всем, что делаете. Вы эмоционально компульсивны, а также сострадательны. Вы беспокойны. Простота – ваша тема в этом году. Возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Упражнения будут важны. (Боевые искусства и йога.)