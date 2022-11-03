Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 3 ноября 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это приятный, миролюбивый день! Даже если вы, скорее всего, решите вести себя сдержанно, вы почувствуете теплоту к другим, а также к себе. Уважайте некоторые идеи по зарабатыванию денег, которые могут увеличить ваш доход.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других людей, будь то хорошие друзья или члены групп и организаций. Отношения с партнерами и близкими друзьями также складываются положительно. Ожидайте встретить кого-то нового, кто отличается сегодня. Они могут взволновать вас или заставить вас чувствовать себя моложе?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на всех, особенно на начальство, родителей и VIP-персон. Из-за этого это может быть хороший день, чтобы попросить о повышении. Безусловно, отношения с коллегами будут отличными. На самом деле, может расцвести служебный роман.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день для путешествий или составления планов поездок. Точно так же это отличный день для изучения возможностей в издательском деле, средствах массовой информации и во всем, что связано с высшим образованием или вопросами, связанными с законом или медициной. Все эти направления будут благоволить вам сегодня! Отличный день, чтобы поболтать!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это теплый, счастливый день для вас, особенно в отношениях с членами семьи. Это также прекрасный день, чтобы развлечься дома, а также изучить идеи ремонта и способы улучшить внешний вид вашего дома. Деньги или поддержка других могут помочь вам в этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с партнерами и близкими людьми сегодня ровные и счастливые! На самом деле, вам не терпится увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. Короткая поездка, особенно ради удовольствия, доставит удовольствие. Это отличный день, чтобы узнать сплетни или что более серьезно, изучить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что у вас есть идеи для зарабатывания денег. Кроме того, сегодня вы можете привлечь к себе деньги. Что-то неожиданное в отношении бюджета или оборудования, связанного с вашей работой, или ресурсов кого-то еще может вас удивить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для вас, потому что Солнце, Меркурий и Венера в вашем знаке прекрасно танцуют с Луной, что вызывает у вас желание общаться с другими, а также развлекаться. Выходите и получайте удовольствие! Оно может быть скромным, оно может быть экстравагантным. Сделайте что-нибудь!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете быть счастливы остаться дома и приятно провести время в коконе. Вы хотите вести себя сдержанно просто потому, что так лучше. Тем не менее, это все еще хороший день для вас. Примечание: дома может случиться сюрприз. Красиво оденьтесь. Запаситесь холодильник.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданная короткая поездка порадует вас сегодня, потому что вы чувствуете себя дружелюбно и хотите поговорить с другими, особенно с молодыми людьми, которые талантливы и креативны. Могут появиться неожиданные новости. Ваши ежедневные планы могут внезапно измениться в последний момент.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы производите большое впечатление на других, и это полезно знать, если вам нужно что-то сделать для продвижения своего дела. Между тем, следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что может произойти что-то неожиданное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сказочный день, потому что Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Солнцем, Меркурием и прекрасной Венерой. Это делает вас дружелюбным и обаятельным со всеми. В частности, вам понравятся путешествия и возможность пообщаться с людьми из других стран и разного происхождения. Узнайте что-то новое!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дольф Лундгрен (1957) и фигурист Евгений Плющенко (1982) отмечают свой день рождения сегодня. У вас сильный характер. Вы высказываете свое мнение. Вы трудолюбивы и преданы своему делу. Это более медленный год отчасти потому, что вы уделяете больше внимания партнерским отношениям. Найдите время для себя, чтобы узнать, что приносит вам счастье.