Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 29 сентября 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 17:00. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день для рассмотрения документов, связанных с общей собственностью, долгами, налогами и всем тем, чего мы хотели бы избежать. Засучите рукава и взгляните на это, потому что вы будете удивлены тем, как много вы сделали. Оставайтесь реалистичными. Никаких журавлей в небе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Выберите сегодня, чтобы поговорить по душам с партнером или близким другом, возможно, о текущей ситуации с вашими детьми или о чем-то, связанном с путешествием или высшим образованием. Вы можете не решать проблемы, но вы можете добиться больших успехов, если начнете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы заняться старыми делами, связанными с вашей работой, особенно если они связаны с вашей семьей, вашим рабочим местом или местом, где вы работаете. Ресурсы и помощь других могут быть той помощью, в которой вы нуждаетесь. Думайте о хорошем и надейтесь на лучшее!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это может быть творческий день для тех из вас, кто занимается искусством, или для тех, кто занимается спортом или работает с детьми. В частности, вы можете захотеть протестировать старые идеи или предыдущие методы, которые интересовали вас раньше. Вам может помочь партнер или близкий друг.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждение с родственницей женского пола (возможно, мамой) может быть эффективным сегодня. Это может быть связано со старыми денежными делами или чем-то, что у вас есть. Возможно, вы сможете что-то починить или найти лучший способ выполнения работы. Скорее всего, вы хотите кому-то помочь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Общение с другими сегодня будет иметь смысл сегодня. Вам есть что сказать, и кто-то хочет услышать, что вы можете предложить. Возможно, это связано со старым другом или бывшим партнером? Это также может быть связано с другим подходом к работе с детьми, спортивными или общественными мероприятиями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте открыты для нового подхода к финансовым вопросам сегодня и, возможно, даже к тому, как вы зарабатываете свои деньги. Или это может быть то, как вы имеете дело с чем-то, что у вас уже есть? Кто-то может помочь вам перепрофилировать предмет, который у вас есть. Проведите небольшое исследование, чтобы расширить свои возможности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас может быть разговор со старым другом или группой — с кем-то из вашего прошлого — и этот разговор будет довольно интенсивным. Кто-то хочет докопаться до сути. — Что здесь происходит на самом деле? (У вас есть талант видеть подтекст вещей.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это популярное время для вас; тем не менее, сегодня вы, возможно, захотите спрятаться за кулисами. Обсуждения денег, имущества или ваших отношений с родителями или начальником могут потребовать некоторой деликатности или конфиденциальности. Не торопитесь ни с чем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Люди восхищаются вами сейчас, особенно начальство, родители и люди, наделенные властью. Очевидно, вы можете заставить это работать на вас. Между тем, друг может поднять старые вопросы, возможно, связанные с путешествиями, зарубежными странами или проектом по обновлению, который вас может заинтересовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Помните о том, что у вас высокая визуализация. Cегодня люди замечают вас больше, чем обычно. Возможно, кто-то поможет вам свернуть старые дела, связанные с общими финансами или общим имуществом? Некоторые исследования с вашей стороны могут помочь вам найти полезную информацию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку вам нужна смена обстановки и вы хотите получить некоторую стимуляцию, вы открыты для идей о возможных планах путешествия, особенно со старым другом или с кем-то, кого вы давно не видели. Кроме того, кто-то может дать вам деньги или помочь сделать это. Ура!

Если ваш день рождения сегодня

Политик Сильвио Берлускони (1936) и ведущий программы «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов (1946) отмечаеют свой день рождения сегодня. Вы талантливы, умны и немного индивидуальны, потому что сами решаете и делаете свое дело. Вы заботливы, сострадательны и защитник справедливости. В этом году вы получите признание, награды или, возможно, повышение по службе, чтобы отметить вашу работу и прошлые усилия. Браво!