Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 29 декабря 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня до 5:45 утра избегайте покупок или принятия важных решений. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Прекрасный день! Луна в Овне, Юпитер в вашем знаке. (Нет ничего лучше, чем это.) Кроме того, Луна также прекрасно танцует с вашим управителем Марсом. Естественно, вы чувствуете себя радостным, уверенным и энергичным! Вы жжете!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, потому что вы довольны собой. Вы уверены в своем будущем и возможно, также уверены в своих финансах. Вы любите путешествовать и расширять свой кругозор. (В идеале отправляйтесь туда, где вы были раньше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это чудесный день, чтобы насладиться компанией других, особенно женщин-коллег, а также группами и конференциями, потому что вы будете в своей стихии! Вам понравится общаться с другими. В свою очередь, они с энтузиазмом отреагируют на вашу положительную энергию.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш управитель — Луна, и сегодня Луна выстроилась в линию с удачливым Юпитером! Кроме того, это происходит в верхней части вашего графика, что означает, что другие считают вас успешным и способным. Планы поездок понравятся. Вы также можете быть взволнованы тем, что что-то происходит за кулисами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше желание сменить обстановку сегодня сильно, поэтому вам следует сделать что-то другое, чтобы немного встряхнуть свой мир. Если вы не можете путешествовать, сходите в новый ресторан, посетите новый магазин, поезжайте туда, где вы никогда раньше не были.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые переговоры сегодня пройдут хорошо. К счастью, вы полны решимости добиваться того, чего хотите. Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку, потому что двери откроются для вас. Вы можете получить наследство, подарок или услугу от кого-то другого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы поболтать с друзьями, партнерами и даже представителями широкой публики. Что бы вы ни делали, это каким-то образом «расширит» ваш мир. Возможно, вы будете развлекаться дома, потому что в это время вы сильно сосредоточены на доме и семье. Поговорите с людьми, которые «другие».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для деловых поездок. Это также хороший день для работы с группами, связанными с вашей работой. Занятия, встречи и конференции расширят кругозор и познакомят с новыми идеями. Вы также можете лоббировать лучший бюджет или больше оборудования — и получите это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Игривый день! Вы легкий, беззаботный, веселый знак и сегодня у вас есть шанс расправить крылья. Суть в том, что вы хотите делать именно то, что хотите. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, отдыхом на свежем воздухе, творческими занятиями и игрой с детьми. Принимайте приглашения на общение!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, чтобы исследовать возможности недвижимости или делать покупки для своего дома или члена семьи. Это также отличный день, чтобы развлечься дома. С Солнцем, Меркурием и Венерой в вашем знаке вы легко получите то, что хотите. Групповые встречи дома пройдут хорошо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Доверьтесь своей интуиции сегодня! (Во всяком случае, вы очень интуитивны.) Сегодня вам легко думать как победитель. Вы ожидаете лучшего для себя и других. Это также прекрасный день, чтобы исследовать, узнавать новое, видеть новые места и знакомиться с новыми людьми, потому что вы жаждете приключений и новых знаний.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Доверяйте своим идеям заработка. Возможно, сегодня вы усердно работаете за деньги и видите способы увеличить свой доход. Тем не менее, вы также можете потратить большие деньги. Будьте осторожны.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Джуд Лоу (1972) и актриса Полина Сибагатуллина (1976) сегодня отмечают с вами день рождения. У вас есть серьезная сторона. Вы вдумчивы, ответственны и надежны. Справедливость и честная игра важны для вас. Вы также невероятно очаровательны. Это более медленный год, и пришло время омолодить себя. Сосредоточьтесь на своих самых близких личных отношениях. Сконцентрируйтесь на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье.