Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 27 октября 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 7:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Постарайтесь сегодня быть разумным в разговоре с партнерами и близкими друзьями, потому что легко отвлечься на мелкие разногласия. Вы можете быть одержимы определенной идеей и настаивать на том, чтобы добиться своего, несмотря ни на что.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте сегодня мелкой политики на работе и не требуйте, чтобы все делалось так, как вы хотите. По общему признанию, вы хотите внести улучшения в свою работу, но сегодня может быть неподходящий день для этого, потому что люди немного застряли на своем пути.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это трудный день для родителей, чтобы иметь дело со своими детьми. Точно так же романтические партнеры также могут быть в разногласиях друг с другом, потому что сегодня легко быть одержимым чем-то. В частности, вы можете быть одержимы тем, чего хотите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны с семейными обсуждениями сегодня, потому что может возникнуть напряженность из-за споров или разногласий по поводу того, как что-то делать, особенно ремонт дома. Каждая сторона захочет, чтобы все было сделано в соответствии с их собственными спецификациями. Компромисс сегодня труден.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете показаться немного сильным, потому что вы убеждены, что вы в чем-то правы. Мало того, вы хотите убедить других согласиться с вашей точкой зрения! С другой стороны, это может быть хороший день для продаж и маркетинга. С другой стороны, люди могут перестать слушать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас твердое мнение о деньгах, о том, как с ними обращаться и как их тратить. На самом деле, вы можете быть одержимы чем-то, потому что хотите это купить. «Я должен иметь это!» Сделайте глубокий вдох и дайте этой ситуации немного воздуха и пространства. Расслабляйтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сделайте все возможное, чтобы сохранять непредубежденность по всем вопросам сегодня, потому что легко стать одержимым одной мыслью или идеей. А может быть, вы попытаетесь навязать кому-то свою точку зрения? Это потому, что сегодня заманчиво впасть в компульсивное мышление. Если вы знаете об этом, вы не будете этого делать. (Может быть, совсем немного.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Многие люди сегодня одержимы своими идеями, что не идеально подходит для спокойных разговоров. Однако вы можете использовать эту же энергию и направить ее на исследования, которые сделают вас очень эффективными, потому что вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с друзьями или членами групп и организаций. Вам не нужно убеждать других согласиться с вами. Кроме того, вам не обязательно соглашаться с другими, если они пытаются вас убедить. Расслабьтесь и держитесь подальше от безумия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с родителями и начальниками (а также с полицией), потому что, если вы будете настойчивы, вы не получите желаемых результатов. Это потому, что сегодня люди подвержены компульсивному, навязчивому мышлению. Они ничего не могут с этим поделать, и вы тоже. Помните об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не пытайтесь навязывать свои идеи другим или принуждать людей соглашаться с вашей политической или религиозной позицией. Это также может относиться к горячим дискуссиям о национальных проблемах. Помните: нет никого настолько глухого, как те кто носит наушники.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не нападайте сегодня если у вас есть спор об общем имуществе, наследстве или вопросах страхования. Вместо этого ищите точки соприкосновения. Где беспроигрышная ситуация? Это то, что вы хотите.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Виктор Гусев (1955) и саксофонист Игорь Бутман (1961) разделяют сегодня свой день рождения. Вы энергичны, эмоциональны и часто импульсивны. Временами вы тихи и консервативны и временами вы возмутительны. Вам никогда не бывает скучно. Этот год — время размышлений как внутри, так и снаружи. Это также время обучения и преподавания. Приветствуйте моменты одиночества.