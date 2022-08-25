Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 25 августа 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня до 23:45 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Еще один прекрасный день хорошего настроения! Романтика дерзкая и провокационная, что делает этот день прекрасным для свидания или совместного обеда. Отношения с представительницами женского пола (независимо от собственного пола) будут теплыми и дружескими. Вы на связи со своими творческими вибрациями!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Пригласите компанию на пиццу и пиво или пирог с заварным кремом и шардоне с маслом, как вам больше нравится, потому что это отличный день, чтобы развлечься дома. Вам также понравится ремонтировать свой дом, а некоторые из вас могут изучить варианты недвижимости.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Разговоры с вашими повседневными контактами сегодня проходят гладко и взаимно дружелюбно. Вам легко сотрудничать с другими и выслушивать их точку зрения. Отчасти это потому, что сегодня вы чувствуете себя любимым. Вы чувствуете, что вас ценят. В свою очередь, вы оцените красоту своего повседневного окружения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Еще раз, бизнес и коммерция благоприятствуют сегодня! Это отличный день для финансовых переговоров, деловых операций, поиска способов увеличить свой заработок или получить более высокооплачиваемую работу. Это также положительный день, чтобы делать покупки красивых вещей для себя и близких.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, соединенном с Венерой, что будет стимулировать ваше понимание красоты, особенно в искусстве и музыке, а также в вашем повседневном окружении. Вы будете более склонны говорить кому-то, что любите его. Денежные операции пройдут успешно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это классический день для тайных любовных интриг. Вы также можете заниматься тайными финансовыми операциями или возможно, купите что-нибудь красивое (особенно дорогую одежду) и спрячьте в шкафу, чтобы сообщить новости позже. (Был там, сделал это.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это еще один прекрасный день, чтобы насладиться компанией друзей, а также группами, занятиями и участием в организациях или конференциях. Это потому, что ваша способность общаться с другими превосходна, особенно отношения с женщинами. Наслаждайтесь общением с артистичными, творческими людьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хорошее время для вас и сегодня вы особенно хорошо выглядите в глазах боссов, родителей, VIP-персон и полиции. Люди заметят вас сегодня, потому что у вас высокая визуализация. Поскольку люди, облеченные властью, относятся к вам благосклонно, вы можете заявить о себе или попросить то, что хотите.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Используйте любую возможность отправиться в путешествие или сделать что-то новое, чтобы встряхнуть свой мир уже сегодня. Вас может привлекать кто-то необычный или отличный от тех, кого вы обычно видите. Вам будет интересно узнать о других культурах, особенно об их декоративно-прикладном искусстве.

Козерог (22 декабря — 19 января)

И снова у вас есть благоприятный день для обсуждения финансовых вопросов с другими. Они могут включать обсуждение долгов, наследства или вопросов страхования. Важно, чтобы вы знали, что у вас есть преимущество, и все легко пойдет в вашу пользу. Да!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это позитивная неделя для отношений с окружающими. Сегодня, когда Венера находится напротив вашего знака, люди будут с вами дружелюбны и готовы сотрудничать. Однако Луна также находится напротив вашего знака, а это означает, что вам придется идти более навстречу, общаясь с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это продуктивное время для вас, потому что вы готовы помочь другим, особенно коллегам, а между тем, они готовы помочь вам. Поскольку у вас есть эта взаимовыгодная энергия, используйте ее по максимуму. Протяните руку помощи кому-нибудь. В свою очередь примите их помощь.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Маргарита Терехова (1954) и певец Сергей Крылов (1961) отмечают сегодня свой день рождения. Ваш практичный, разумный подход к жизни включает осознание здорового образа жизни, которому вы можете следовать или не следовать. Вас привлекают люди с сильной трудовой этикой. Вы отличный учитель. В этом году ваш интерес к жизни силен, поэтому это веселый и игривый год! Наслаждайтесь!