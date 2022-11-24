Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 24 ноября 2022

Оповещение о Луне

29, 1, 2 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Обсуждения с другими людьми сегодня пройдут хорошо, особенно о вопросах, связанных с высокими темами — юриспруденцией, медициной, философией, метафизикой, а также астрологией и социальными сетями. У каждого есть мнение! Будьте умнее и прислушайтесь к совету кого-то старше сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Семейные дискуссии об общей собственности и обо всем, что находится в совместной собственности, можно обсудить сегодня. Если так, то это хороший день для обсуждения этих вопросов, потому что люди будут благоразумны. Это также хороший день, чтобы поговорить о наследстве, особенно с родителем или главой семьи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы сильно сосредоточены на партнерах и близких друзьях. Ожидайте теплых разговоров с другими и большого количества обменов мнениями. Некоторые из вас займутся долгосрочным планированием идей будущих путешествий, а также обучения и повышения квалификации или образования. Добрый день для обсуждения юридических вопросов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы многого добьетесь сегодня, потому что у вас есть настроение работать! Многие из вас сегодня проведут время на кухне, поделившись своими кулинарными талантами с близкими людьми. Разговоры с другими теплые и непринужденные. Тем не менее, это хороший день для обсуждения общих финансовых обязанностей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Игривый день! Наслаждайтесь веселыми занятиями с детьми. Кроме того, наслаждайтесь развлекательными прогулками, театром, кино, спортивными мероприятиями и болтовней с друзьями. Романтика благословенна! Вы также можете обсудить свои обязательства перед партнером или близким другом. Или, может быть, это будет дискуссия о совместной ответственности детей?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня дом, семья и ваша личная жизнь находятся в центре вашего внимания. Семейные обсуждения будут оживленными и, к счастью, близкими по духу. Прислушайтесь к совету кого-то старше, потому что это может быть полезно. Сосредоточьтесь на ремонте и отделке дома.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это быстрый, насыщенный день для вас! Отношения с братьями и сестрами, родственниками и соседями будут теплыми. Короткие поездки и много разговоров заставят вас прыгать сегодня. Вероятны повышенные обязанности с детьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас на уме финансы. Мысли о денежных потоках, доходах и расходах. (Так было всегда.) Обсуждение бюджетов и финансового планирования на будущее будет серьезным, но полезным. Прислушайтесь к совету, если он будет предложен, потому что вам нечего терять.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы полны энергии, потому что Солнце, Луна, Меркурий и прекрасная Венера находятся в вашем знаке, что ставит вас впереди и в центре! Не бойтесь просить о том, чего вы хотите, потому что, скорее всего, вы это получите. Сообщите свои идеи другим. (Вы можете купить сокровища гардероба.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Во многих отношениях вы будете рады играть в сдержанную игру и наслаждаться тишиной и покоем за кулисами. Тем не менее, вы можете исследовать или выискивать ответы и решения проблем для себя или других. Это может принести финансовую выгоду в будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам понравится болтать с друзьями. Вы также будете очень счастливы, работая в группах и организациях, особенно благотворительных. Ожидайте, что сегодня будете связаны с более молодыми, творческими людьми. Эти разговоры вызовут у вас энтузиазм и возможно, заставят изменить ваши будущие цели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы прекрасно выглядите сегодня в глазах окружающих, особенно важных людей — родителей, начальства, учителей, авторитетных лиц и полиции. Благодаря этому ваши разговоры с авторитетными фигурами сегодня пройдут хорошо. На самом деле, кто-то может сказать вам, как сильно он заботится о вас или восхищается вами. (Боже.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Смоляков (1958) и телеведущий Александр Масляков (1941) отмечают свой день рождения сегодня. Вы креативны, теплы и обаятельны; однако вы также можете быть отделены, если хотите. Вы наблюдательны во всем, что вас окружает, что может сделать вас осторожным. Это год перемен для вас, а это значит, что важно оставаться на ногах легко. Быть смелым. Будьте готовы действовать быстро!