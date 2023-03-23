Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 23 марта 2023

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 13:00 до 15:00. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать сильное возмущение силы, когда Плутон меняет знак. Это может означать, что ваши друзья изменятся. Точно так же вы можете решить, что цели, которые вы преследовали, не стоят того, чтобы их преследовать. Поверхностная дружба закончится.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Крупное изменение, происходящее сегодня, даст вам возможность достичь своих жизненных целей и возможно, изменить свое жизненное направление или карьеру. Потратьте все время, которое вам нужно, на обдумывание этого нового направления. К следующему году это станет более очевидным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы начинаете замечать, что ваше общее представление о мире меняется. Поэтому стремитесь узнать все, что сможете, ведь полученные знания пригодятся вам в будущем. У вас может развиться сильное убеждение или убежденность в чем-то.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш интерес к оккультным и скрытым учениям может возрасти в ближайшем будущем. Это потому, что вы хотите знать объяснения, которые доходят до сути вещей. Серьезно подумайте, как вы можете уменьшить или избавиться от долгов. Умный ход. Не позволяйте долгу управлять вашим будущим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете начать чувствовать, что ваши отношения и партнерские отношения претерпят глубокую и значительную трансформацию, потому что так и будет. Когда это разворачивается, избегайте борьбы за власть с другими. Очень вероятно, что вы пересмотрите характер своих близких отношений и будете искать то, что хорошо для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Главный сдвиг, происходящий сегодня, — это предупреждение не переусердствовать и не перенапрягать свое тело или свое здоровье. С другой стороны, вы можете увидеть способы добиться полного физического восстановления к лучшему. Изучите свой рацион и режим тренировок. Будьте добры к себе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для тех из вас, у кого есть дети, в ближайшем будущем могут произойти серьезные изменения. Другие могут столкнуться со звездным, интенсивным романом. Будьте открыты для новых занятий, где вы можете проявить свои творческие таланты и найти новые увлечения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В ближайшем будущем в вашей семье произойдут серьезные изменения. Ваша домашняя жизнь может измениться. Ваше место жительства может измениться. Отношения с членами семьи могут измениться, особенно отношения с родителями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Любопытным образом элементы вашей повседневной жизни, которые вы обычно считаете само собой разумеющимися, особенно отношения с братьями и сестрами, родственниками и соседями, теперь могут стать чреватыми смыслом. Даже самый обычный разговор может показаться глубоким или пророческим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В ближайшие несколько лет ваши ценности изменятся, что может повлиять на то, как вы решите зарабатывать деньги и конечно же, на то, как вы решите их потратить. На самом деле ваше отношение к собственности может полностью измениться. Будьте готовы к трансформации, которая неизбежна.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Плутон входит в ваш знак впервые примерно за 250 лет. (Последний раз он был там в 1778-1798 годах.) Он останется в вашем знаке до середины июня, затем вернется в январе 2024 года и останется до 2043 года. Это изменит вашу личность и заставит вас хотеть контролировать все и всех вокруг вас. (Ух ты.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы начнете проходить через психологические изменения, когда Плутон войдет в ваш 12-й дом, призывая вас избавиться от скрытого психического мусора. Пришло время избавиться от предубеждений и взглядов, которые больше не служат вашей цели. Многие из них будут детскими паттернами, с которыми вам придется столкнуться и справиться. (Довольно опрометчивая вещь.)

Если ваш день рождения сегодня

Фигурист Максим Маринин (1977) и актриса Дарья Егорова (1990) отмечают свой день рождения сегодня. Вы любопытны и предприимчивы, а это значит, что вы хотите узнать как можно больше. Вы интересный человек и с вами весело. В этом году ваша тема — служение другим. Чтобы приносить пользу другим, важно заботиться о себе. Время преображения?