Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 22 сентября 2022

Оповещение о Луне

26 лунный день. Убывающая Луна.

Осторожность! Избегайте покупок (за исключением еды или бензина) и важных решений после 7 утра сегодня до конца дня. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам потребуется больше сна в течение следующих четырех недель. В этот же промежуток времени ваше внимание к партнерам, бывшим партнерам и близким друзьям будет сильнее. К счастью, у вас будет больше объективности, чтобы увидеть свою роль в этих отношениях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас есть прекрасная возможность усердно поработать и стать лучше организованными в течение следующих четырех недель. По общему признанию, ретроградный Меркурий создаст глупые ошибки и задержки, тем не менее, вы все равно добьетесь прогресса, особенно если сосредоточитесь на завершении старых дел.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Повезло вам! Вы не только полны энергии с огненным Марсом в вашем знаке до конца года, но и в течение следующих четырех недель вы хотите играть, брать отпуск и наслаждаться хорошей жизнью! Многие из вас будут делать ремонт и развлекаться дома.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следующие четыре недели вы будете сосредоточены на доме и семье. Это время, когда к вам приедут родственники. Семейные встречи могут состояться, плюс многие из вас уделяют больше внимания родителю. К счастью, Венера делает ваши слова сладкими и очаровательными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что у вас плотный график! Короткие поездки, поручения, встречи, а также чтение, письмо и учеба — вот лишь некоторые причины, по которым вы будете в пути! Хорошее время, чтобы узнать что-то новое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше внимание переключится на деньги, денежный поток и прибыль в течение следующих четырех недель. Вы будете думать о своей безопасности. Однако на более базовом уровне вас действительно волнуют ваши ценности. Есть ли у вас правильные ценности? Что действительно важно в жизни?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повезло вам! В течение следующих четырех недель Солнце будет находиться в вашем знаке, повышая вашу энергию и давая вам возможность перезарядить свои батареи до конца года. Это также привлечет к вам людей и благоприятные ситуации.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш личный год подходит к концу, однако ваш новый год не начнется до вашего дня рождения, который скоро наступит. Используйте этот промежуток времени, чтобы подумать о том, чего вы хотите от предстоящего нового года. (От дня рождения до дня рождения.) Как бы вы хотели, чтобы ваш следующий год был другим?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша популярность возрастет в течение следующих четырех недель, поэтому вам понравится больше участвовать в группах, клубах и организациях, а также больше общаться с личными друзьями. В частности, старые друзья вернулись в вашу жизнь. Это хорошее время, чтобы поделиться с кем-то своими надеждами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Раз в год Солнце находится в верхней части вашей карты, освещая вас и освещая вас. Это время пришло. Поскольку это внимание льстит, начальство, родители и другие люди будут восхищаться вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. Используйте это в своих интересах!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующие четыре недели вам нужно выбраться из дома. Вы хотите больше свободы. Вам особенно хочется сменить обстановку. Путешествуйте, если есть возможность. Если нет, то станьте путешественником в кресле и исследуйте мир с помощью книг и фильмов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Следующие четыре недели будут для вас довольно страстными, особенно в интимных отношениях. Тем не менее, это будет отличное время, чтобы завершить старые дела, касающиеся общей собственности, наследства, налогов, страховых споров и тому подобного. Вы прорежете это, как горячий нож в масле.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мария Голубкина (1973) и певец Дин Рид (1938-1986) родились в этот день. Вы умны, хорошо организованы и разносторонне одарены. Вы умеете создавать вещи, будь то физические структуры или структуры, в которых участвуют люди. Вы понимаете, как все работает. Этот год полон новых начинаний. Будьте готовы к новым направлениям и новым идеям! Откройте любую дверь!