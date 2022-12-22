Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 22 декабря 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок сегодня после 15:00. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас порадует неожиданная похвала или повышение по службе от вашего начальника или кого-то из авторитетных лиц. Внезапно вами восхищаются! Люди высокого мнения о вас, поэтому у некоторых из вас может начаться роман со своим боссом. Кто-то может обратиться к вам за советом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Внезапная возможность отправиться в путешествие вас обрадует. Или у вас может появиться неожиданная возможность, связанная с издательским делом, СМИ, медициной или законом. Например, судебное решение может вас удивить. У вас также может появиться внезапный шанс пройти курс или пойти в школу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Неожиданные подарки, вкусности и услуги от других могут прийти к вам сегодня. Просто скажите: «Спасибо!». Вы можете получить неожиданное одобрение кредита или ипотеки. Между тем интимные отношения будут насыщенными, захватывающими и запоминающимися! Оставайтесь легкими на ногах, чтобы вы могли развлекаться новыми идеями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня отличные. Может произойти что-то неожиданное, что заставит вас осознать, насколько вы любите этого человека. Это улица с двусторонним движением, а это значит, что они могут понять, как они вас любят.

Лев (23 июля — 22 августа)

Неожиданная похвала и приятные новости, связанные с работой или здоровьем, порадуют вас сегодня. Некоторые из вас испытают такое же внезапное удовольствие в отношении питомца. Сегодня вы производите хорошее впечатление на коллег, поэтому они могут предложить вам помощь или оказать неожиданную поддержку.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неожиданное приглашение может прийти к вам сегодня! Возможно, приглашение на обед, ужин или веселое мероприятие? Спортивные события также могут принять неожиданный оборот. Между тем, романтика восхитительна. На самом деле, любовь с первого взгляда может произойти сегодня. Наслаждайтесь спонтанными прогулками с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете купить что-то высокотехнологичное или современное для дома. Запасите холодильник, потому что вы можете неожиданно развлечься дома. Вас порадует что-то приятное, неожиданное и связанное с членом семьи. Новости недвижимости могут порадовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это приятный день, потому что неожиданные новости и встречи с другими, в том числе знакомство с кем-то новым, доставят вам удовольствие. Вы могли бы предпринять неожиданное короткое путешествие? Что-то в вашем распорядке дня изменится и что бы это ни было, это будет приятно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня вас ждут неожиданные подарки, вкусности и услуги от других. Возможно, вы увидите новые способы заработка? Вы также можете заработать больше денег или получить повышение. Если вы ходите по магазинам, вы можете купить что-то необычное, авангардное или высокотехнологичное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам наскучит повседневная рутина, поэтому вы захотите заняться чем-то другим и стимулирующим. Люди, которых вы встретите сегодня, могут отличаться от ваших обычных друзей. Некоторые из вас могут предложить нетрадиционную договоренность с любовником или партнером. Ищите новые формы развлечений уже сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вас порадует уединение в прекрасном окружении, тем не менее, что-то неожиданное вас удивит. К счастью, это вероятно, будет приятно. У вас может быть прозрение о чем-то или как бы увидеть свет. Более глубокое осознание внутри вас может быть поучительным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить друга или кого-то нового в своей жизни, который сильно отличается от ваших обычных знакомых. Этот человек может привнести в ваш мир электрическую волнующую энергию. Они могут побудить вас вступить в клуб или некоммерческую ассоциацию, которая приносит пользу другим. Вы хотите сделать добро сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Врач-кардиохирург Лео Бокерия (1939) и актер Рэйф Файнс (1962) сыгравший Воландеморта сегодня отмечают свой день рождения. Поскольку у вас есть личная самодисциплина, вы амбициозны, решительны и трудолюбивы. Вы творческий консерватор. В этом году вы упорно трудитесь для достижения своих целей. Простота является ключом. Возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Вы пришли к выводу, что для поддержания вашего образа жизни требуется тяжелая работа.