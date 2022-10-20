Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 20 октября 2022

Оповещение о Луне

24 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 6:15 до 12:45. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

После сегодняшнего оповещения о Луне вы хотите лучше организоваться. Важные обсуждения будут проходить с партнерами и близкими друзьями и вы знаете, что если вы хорошо подготовились, эти обсуждения будут продуктивными. Проверьте вещи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это крепкий день для вас. События, как правило, идут своим путем. По общему признанию, разговоры с коллегами могут быть жаркими, особенно об идеях по улучшению вашей работы или улучшению внешнего вида чего-либо. Возможно, сегодня вы сможете поправить свое здоровье. Это Бонус!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вполне вероятно, что сегодня вы сильно сосредоточены на доме. Проблемы с детьми могут быть эмоциональными. (Будьте терпеливы. Помните, что когда-то вы сами были ребенком.) Сегодня будут накалены романтические проблемы, которые могут вызвать проблемы, потому что кто-то чувствует себя одержимым чем-то. Расслабьтесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это напряженный день с интенсивными разговорами. В частности, у вас могут быть сильные чувства по поводу проекта ремонта или домашних развлечений, что сделает семейные обсуждения напряженными. Вы хотите убедить других увидеть вещи с вашей точки зрения. (Так говорим мы все.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваше внимание сосредоточено на деньгах, денежном потоке и доходах. Тем не менее, обсуждение с коллегой, соседом или братом или сестрой будет напряженным, потому что вы хотите убедить их согласиться с вами или увидеть вещи с вашей точки зрения. У вас, вероятно, получится.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Большую часть этого дня (плюс пятница и суббота) Луна находится в вашем знаке, что дает вам преимущество перед всеми другими знаками. Вот почему интенсивные финансовые дискуссии сегодня могут пойти вам на пользу. Точно так же, если вы ходите по магазинам и хотите что-то купить, вы, вероятно, это купите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас сегодня сильные чувства! На самом деле, вы можете чувствовать себя одержимым чем-то. Возможно, это связано с вашим внешним видом или появлением чего-то в вашем ближайшем окружении. (Другие часто не понимают, как на вас влияет ваше окружение.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня немного все смешано. С одной стороны, вы хотите играть сдержанно из-за кулис. Это просто прекрасно. Однако разговор со знакомой женщиной будет для вас важен. Это может быть спор об общей собственности или общих обязанностях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня и завтра вы будете гораздо больше на виду, чем обычно. На самом деле, некоторые люди могут знать подробности вашей личной жизни. Может быть, поэтому у вас сегодня такая интенсивная дискуссия с другом, возможно, художественный или творческий выбор?

Козерог (22 декабря — 19 января)

По мере того, как этот день будет проходить, ваше стремление к приключениям и развлечениям будет расти. Будьте умным. Удовлетворите это желание, сделав что-то другое! Если вы можете путешествовать, во что бы то ни стало, сделайте это. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Станьте туристом в своем городе. Общайтесь с людьми из других слоев общества и разных культур.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас может быть страстная встреча с кем-то из другой культуры. У вас также могут быть сильные чувства по поводу путешествий, юридических или медицинских вопросов сегодня. Между тем, позаботьтесь о мелких деталях со счетами, налогами или общей собственностью. Выстройте уток в ряд.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

После сегодняшнего оповещения о Луне вам придется идти более на уступки, когда вы имеете дело с другими. Ничего страшного. Это просто требует приспособления, вежливости и способности слушать, что говорит кто-то другой, особенно если вы сталкиваетесь со спорами об общих ценностях или общей собственности.

Если ваш день рождения сегодня

Журналист Владимир Соловьёв (1963) и телекомментатор Владимир Гомельский (1953) сегодня отмечают день рождения. Вы сострадательны, теплы и веселы. Препятствия не пугают вас. Этот год для вас последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время провести инвентаризацию и отпустите людей, места и имущество, которые сдерживали вас. Хорошее время для общения с природой.