Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 20 апреля 2023

Оповещение о Луне

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть трудный день, потому что вы имеете дело с друзьями и членами групп, которые могут бросить вам вызов. Или может быть вы человек, бросающий им вызов? Это столкновение может касаться денег или имущества, а также того, кто что контролирует. Это не случайно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете столкнуться с разногласиями с родителями, начальством или даже с полицией. Это может быть столкновение воли или борьба за власть. Или возможно вы столкнулись с таким, что вы видите, что вы должны отказаться от чего-то или перестать делать что-то определенным образом. «Время вышло!»

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то происходит за кулисами, что может создать вам проблемы. Будьте осторожны, потому что если вы пытаетесь что-то скрыть, велика вероятность того, что это будет раскрыто. «Ты можешь бежать, но ты не можешь спрятаться». Может иметь место закулисная борьба за власть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Кто-то может бросить вызов вашим целям сегодня. Это может быть связано с тем, что ваши цели больше не актуальны, или с тем, что кому-то угрожают ваши цели. Это может быть многое. Вот почему вы чувствуете, что должны встать, чтобы с вами считались и защищать свою позицию. Убедитесь, что это стоит защищать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас могут возникнуть серьезные проблемы с авторитетными фигурами. Они могут быть с родителями, начальниками, учителями или полицией. Это будет борьба за власть. Причиной этого столкновения может быть то, что вам пора от чего-то отказаться, потому что это просто не работает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это классический день борьбы за власть по спорным вопросам, таким как политика, религия, философские идеи, национальные вопросы и т. д. Возможно, ваши идеи оспариваются, потому что они устарели или больше не актуальны?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вероятны денежные ссоры, особенно связанные с вопросами страхования, наследства, завещаний, недвижимости и общей собственности. Люди серьезно относятся к защите своей справедливой доли чего-либо — и вы тоже. Убедитесь, что ваши факты верны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Снимите перчатки и будьте терпеливы и разумны с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что велика вероятность борьбы за власть. Может быть, кто-то хочет, чтобы вы перестали что-то делать? Или может быть, вы хотите, чтобы кто-то перестал что-то делать?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут произойти поломки оборудования на работе, что создаст проблемы для всех. Ожидайте споров и путаницы, по крайней мере. Возможно, пришло время избавиться от чего-то, особенно если оно больше не является надежным. (Это может относиться к ряду вещей, даже к людям.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми, чтобы избежать нервных срывов. Точно так же романтические партнеры не должны проводить черту на песке. Вместо этого будьте открытыми, наберитесь терпения и позвольте этому моменту борьбы за власть (которая кажется такой важной) пройти мимо. Потому что это будет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с родителями и членами семьи сегодня, чтобы избежать неприятной борьбы за власть. Спросите себя, насколько это важно. Через пять лет кого-то это будет волновать? Борьба за власть, как правило, является игрой эго. Между тем, мелкая бытовая техника может сломаться, что расстраивает. Может быть, вам нужно от чего-то избавиться?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастного случая сегодня. При этом могут иметь место споры о том, кто прав, а кто виноват. Возможно, это означает, что кто-то должен отказаться от ошибочного мышления? Нелогично стоять на своем, когда знаешь, что что-то даже не соответствует действительности. В чем смысл?

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Долинский (1944) и актер Павел Луспекаев (1927-1970) родились в этот день. Однажды вдохновившись целью, вы будете следовать ей. Вы харизматичны, что позволяет вам влиять на других. Вам нравится работать руками. Простота — ключ к жизни в этом году для вас. Возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Оставайтесь приземленными и уравновешенными. Строите или конструируйте что-либо.