Ежедневный гороскоп: сегодня четверг 19 января 2023

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 5:00 до 14:30. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это позитивный день для вас, особенно в общении с родителями, начальством и VIP-персонами. (После оповещения о Луне.) С этого момента вы можете просить об одолжении, разрешении или одобрении, потому что вы просто можете их получить. Сегодня вы будете эффективно проводить собрания и группы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

После того, как оповещение о Луне закончится сегодня, не стесняйтесь строить амбициозные планы путешествий на будущее. Вы также можете изучить возможности в издательском деле, средствах массовой информации и во всем, что связано с коммуникациями, а также с медициной и юриспруденцией.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы принять важные финансовые решения, связанные с наследством, вопросами страхования и всем, чем вы делитесь совместно с кем-то еще. Что бы ни случилось, скорее всего, все сложится в вашу пользу, потому что боги сегодня с вами!

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и взаимовыгодные. Наслаждайтесь болтовней с другими людьми, в том числе с представителями широкой публики. Назначьте свидание, чтобы весело провести время. Или может быть, вы отправитесь в город со своей лучшей подругой?

Лев (23 июля — 22 августа)

Связанные с работой поездки вероятны для многих из вас сегодня, особенно в конце дня. Вы также будете иметь успешные отношения с группами, клубами и профессиональными ассоциациями, особенно после сегодняшнего оповещения о Луне. (См. выше.) Люди помогут вам сегодня. Обратите внимание: подождите, пока не закончится оповещение о Луне, прежде чем действовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня, после оповещения о Луне, самое время пообщаться с другими. Это отличный день для свиданий. Вам также понравятся игровые мероприятия с детьми, а также социальные развлечения и веселые прогулки с друзьями. Вы можете исследовать финансовые спекуляции.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома, особенно после оповещения о Луне. Вам понравится компания молодых людей, а также творческих, артистичных людей. На самом деле, сегодня вы можете заняться ремонтом дома или заняться отделкой дома. Возможно, молодые руки помогут вам добиться цели?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Подождите, пока не закончится оповещение о Луне сегодня, прежде чем вы решите претворить в жизнь амбициозные планы. Сегодня вы с энтузиазмом относитесь к большим идеям, это точно. Вам также понравится болтать с братьями и сестрами, соседями и родственниками, потому что все оптимистичны и полны энтузиазма.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые дела выглядят хорошо для вас после того, как сегодня закончилось оповещение о Луне. Ищите способы увеличить свой доход, потому что они существуют. Доверяйте своим идеям заработка. Вы также можете исследовать отношения с другими странами или людьми из других культур.

Козерог (22 декабря — 19 января)

После предупреждения о Луне сегодня Луна будет в вашем знаке красиво танцевать с удачливым, денежным мешком Юпитером, что повысит ваш оптимизм и энтузиазм. Вот почему сегодня вам понравится общаться с другими людьми. Возможно, вам понравится покупать вещи для гардероба для себя. (Проверьте время выше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это приятный легкий день. Фактически, в течение дня вы будете наслаждаться временем в одиночестве в уединении, желательно с хорошей едой и напитками. Некоторым из вас понравится это уединение с тайным любовником, потому что сегодня вы хотите вести себя сдержанно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими и принять интерактивное участие в клубах, группах и организациях. Ваша способность сделать это проявится после того, как сегодняшнее оповещение о Луне закончится. (См. выше.) Возможно, вам особенно нравится проводить время с молодыми людьми или творческими людьми.

Если ваш день рождения сегодня

Гимнастка Светлана Хоркина (1979) и певец Влад Сташевский (1974) отмечают день рождения. Вы трудолюбивы, заботливы и добры. Вы также полны решимости. У вас сильная личность, которая оказывает влияние на других. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить все, что стоит на вашем пути.