Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 18 августа 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Стройте веселые планы на сегодня, потому что вам понравятся все прогулки и развлечения. Музыкальные представления, театр, кино и спорт порадуют. Запланируйте продолжительный обед или прекрасный ужин. Пикник на пляже — все, что вы можете сделать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы не могли бы выбрать лучший вечер, чтобы развлечься дома, потому что люди будут в хорошем настроении. Кроме того, Луна и огненный Марс находятся в вашем знаке, что дает вам много энергии для общения с другими людьми. Это также отличный день для проверки спекуляций с недвижимостью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наслаждайтесь короткой поездкой или любым шансом провести время с братьями и сестрами, родственниками и соседями за чашечкой кофе или пива, потому что это фантастический светский день! Ускользните в отпуск. Это также хороший день для начала любого предприятия или учебы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя это прекрасный день для общения, это также отличный день для бизнеса и коммерции, особенно для финансовых вложений на данный момент и в будущем. Это может включать в себя общение с зарубежными странами или другими культурами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это удивительный день для вашего знака! И Солнце, и прекрасная Венера находятся во Льве, а Венера танцует с удачливым Юпитером в вашем собрате по знаку Огня. Это отличный день для путешествий или отпуска, изучения новых мест и знакомства с новыми лицами. Отличный день для встречи с другими людьми. Наслаждайтесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для вас. Многие люди болтают и наслаждаются хорошим временем. Вы можете присоединиться к ним, а можете предпочесть вести себя сдержанно и расслабляться ленивым и самодовольным образом. Это ваш вызов. В любом случае, это прекрасный, непринужденный день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак и сегодня день для общения! Наслаждайтесь взаимодействием с клубами и организациями. Люди хотят поговорить с вами. Вам особенно понравится проводить время с творческими, артистичными людьми. Оденьтесь и отправляйтесь в путешествие!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это мощный день для вас, потому что вы производите потрясающее впечатление на всех. (Вам не нужно делать ничего особенного, чтобы блистать в глазах других.) Поэтому сегодня тот день, когда нужно заявить о себе! Просите то, что вы хотите, потому что люди, вероятно, дадут вам это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день для отпуска или поездки куда-либо. Это также отличный день для изучения нового опыта, а также возможностей в медицине, юриспруденции и высшем образовании. Романтика с кем-то «другим» может расцвести. Проводите время с людьми, которые вам нравятся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Деловые и финансовые договоренности с другими благословлены сегодня. Это отличный день для получения кредита или ипотеки. Люди окажут вам услуги, помогут вашей семье или сделают что-то на благо вашего дома. Дискуссии о том, как что-то разделить или разделить, обязательно вам помогут.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это чудесный день, чтобы поболтать с другими! Наслаждайтесь компанией партнеров, близких друзей, а также представителей широкой публики. Это отличный день, чтобы заключить сделку или начать интересный проект. Ваши отношения с зарубежными странами и представителями других культур принесут вам пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чем бы вы ни занимались сегодня, это будет радовать вас, особенно на работе или с какой бы задачей вы ни ставили перед собой. Поездки, связанные с работой, порадуют. Это удачный день, чтобы попросить о повышении. Прекрасный день для начала новой работы. Это отличный день для общения!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Патрик Суэйзи (1952-2009) и ведущий Борис Крюк (1966) родились в этот день. Вы чувствительны и интуитивны, но вы также можете быть жестким. Вы дружелюбны, симпатичны и очень сосредоточены на том, что вас интересует. Благодаря этому вы хорошо осведомлены и осведомлены. Это год перемен и большей личной свободы для вас. Оставайтесь гибкими. Будьте открыты для новых направлений и нового роста.