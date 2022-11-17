Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 17 ноября 2022

Оповещение о Луне

23 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Засучите рукава, потому что вы готовитесь к работе! Естественно, вам нужны результаты ваших усилий, поэтому вы готовы работать эффективно, быстро и результативно. Одна из причин, по которой вы мотивированы на работу, заключается в том, что вы хотите куда-нибудь поехать. Звучит как план! Работайте усердно, а затем сбегите куда-нибудь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы пошалить и повеселиться, потому что вы чувствуете себя игриво! Примите все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми мероприятиями с детьми, общественными мероприятиями и всем, что связано с искусством.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас по-прежнему много энергии с огненным Марсом в вашем знаке. (Он останется там до конца года.) А когда Меркурий и Венера находятся напротив вашего знака, вы стремитесь общаться с другими. Тем не менее, в ближайшие два дня дом, семья и ваша личная жизнь будут вашими приоритетами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Говоря с другими сегодня, вы хотите перейти к мельчайшим вещам. Вы хотите знать, что происходит. Вы хотите знать, что чувствует другой человек. Вы же не хотите тратить время на поверхностную болтовню о погоде.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня и завтра вы будете эмоционально отождествлять себя со своим имуществом больше, чем обычно. Возможно, вы чувствуете сильную привязанность к чему-то конкретному? Из-за этого сегодня и завтра не идеальные дни для больших расходов, потому что вы можете уговорить себя на что угодно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня и завтра Луна находится в вашем знаке, что сделает вас более эмоциональным в отношении вещей. Тем не менее, он также может дать вам небольшое преимущество перед всеми остальными знаками. Это означает, что это хорошее время, чтобы попросить то, что вы хотите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих двух дней вы будете счастливы и комфортно работать в одиночестве или за кулисами, потому что предпочитаете уйти от суеты окружающего мира. Вы хотите немного уединения. Вам нужен шанс отдышаться и расслабиться. Кофе и сладкое?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговор со спутницей может иметь сегодня большое значение. Этот человек может быть вашим другом или членом группы, к которой вы принадлежите. В любом случае, вы почувствуете, что устанавливаете связь с этим человеком. Фактически, это обсуждение может привести к изменению ваших целей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня и завтра вы под кайфом, а значит, люди замечают вас больше, чем обычно, особенно авторитетные лица — родители, начальство, учителя и полиция. Помните об этом на случай, если вам придется заняться устранением повреждений. Будьте внимательны, бдительны и осторожны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если возможно, потворствуйте своему желанию сделать что-то другое сегодня, потому что вы хотите убежать от своей повседневной, скучной рутины. Вы хотите сделать что-то другое! В идеале вы хотели бы отправиться в место, где вы никогда не были.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваши чувства более интенсивны, чем обычно. Это, в свою очередь, может вызвать чувство собственничества по отношению к близкому вам человеку. «Этот человек мой, понял?» У вас также могут быть сильные чувства по поводу общей собственности и того, как что-то делится или не делится. «Эта вещь моя, понял?»

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня и завтра Луна будет находиться напротив вашего знака, что переключит ваше внимание на ваши самые близкие отношения и партнерские отношения. Безусловно, конфликты с окружающими будут более эмоциональными. Поэтому остерегайтесь коленных рефлексов. Будьте терпеливы, спокойны, собраны и хладнокровны.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Софи Марсо (1966) и кинорежиссёр Мартин Скорсезе (1942) отмечают свой день рождения сегодня. Вы умны, креативны и идеалистичны. Поскольку вы полны энтузиазма от природы, вы являетесь отличным мотиватором для других. Это год обучения и обучения для вас. Вы можете обновить свои духовные или религиозные убеждения. Возможно, вы будете изучать философию или различные системы верований.