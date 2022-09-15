Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 15 сентября 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 8:30 до 16:30. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы добьетесь успеха в своей работе. Отношения с коллегами будут дружественными и поддерживающими. Даже ваше здоровье чувствует себя прекрасно! Бывшие партнеры и старые друзья из прошлого снова в вашем мире. Что есть, то есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы приближаетесь к концу выходных, и это игривый день! Романтика приветствуется. Принимайте приглашения на вечеринки и общение. Наслаждайтесь искусством, миром развлечений, спортивными мероприятиями и играми с детьми. Вы хорошо выглядите в глазах окружающих — и вы счастливы!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Некоторые из вас столкнутся со старыми увлечениями и бывшими любовниками, что сделает жизнь интереснее. Это благоприятный день для переговоров о недвижимости, но избегайте делать это с 8:30 до 16:30.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это жизнерадостный, интересный день! Вы стремитесь действовать в соответствии с новыми идеями и начинать новые дела и предпринимать начинания. (Проверьте оповещение о Луне.) Наслаждайтесь общением с братьями и сестрами, родственниками и соседями, особенно потому, что люди из вашего прошлого появляются повсюду.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для покупок или переговоров о деловых сделках, но не делайте этого во время оповещения о Луне. Вы получите удовольствие от покупки красивых вещей. Люди замечают вас сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это по-прежнему мощное время для вас, когда Солнце и прекрасная Венера находятся в вашем знаке. Кроме того, с Марсом на вершине вашего графика, вы накачаны! Если вы делаете покупки сегодня, проверьте оповещение о Луне. Вы производите на всех большое впечатление, поэтому вы и будете руководить собранием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не беспокойтесь о глупых, ошибках и забывчивости, что является нормой, когда ретроградный Меркурий находится в вашем знаке. С другой стороны, Меркурий теперь поможет вам завершить старые проекты, включая любые исследования или изучение прошлого. Ваша тяга к приключениям сегодня сильна! Попробуйте что-нибудь новое!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это чудесный день, чтобы поболтать с другими, особенно с творческими, артистичными людьми. Вы можете почувствовать влечение к кому-то. Возможно, друг станет любовником? Будем надеяться, что споры о совместном имуществе и наследстве пойдут в вашу пользу, особенно в конце дня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы прекрасно выглядите для других в это время. Люди так впечатлены вами, что некоторые из вас могут начать роман с начальником или кем-то, кто обладает властью. Может ли это быть источником напряжения, которое вы испытываете с другом или партнером? Позже сегодня будьте готовы пойти на компромисс и сотрудничать с другими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Путешествие ради удовольствия сегодня вас порадует, особенно если вы сможете начать выходные очень рано! Тем не менее, вы также работаете, чтобы добиться как можно большего, особенно потому, что на сцене могут быть родители и начальники из прошлого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для переговоров о совместном имуществе, наследстве и завещаниях, потому что вы будете пахнуть розой. Между тем, социальные планы привлекательны! Спортивные мероприятия и соревнования по легкой атлетике — прекрасный выбор. (В принципе, вы хотите делать именно то, что хотите.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Повышенная активность и хаос в тылу будут по-прежнему занимать вас. К счастью, с Венерой напротив вашего знака отношения с окружающими сердечны и поддерживают друг друга. Наслаждайтесь работой с другими сегодня, чтобы получить наилучшие результаты.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Томми Ли Джонс (1946) и певец Николай Басков (1976) сегодня отмечают день рождения. Вы свободолюбивы и цените свою независимость. Вы командный игрок, чувствительный и популярный, особенно потому, что обладаете сексуальной харизмой. Это веселый год с возможностью пообщаться с другими. Возможно, вы возродите старые отношения. В этом году вас могут заметить больше.