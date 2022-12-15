Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 15 декабря 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас сегодня на работе умные, новаторские идеи. Возможно, вы рассмотрите необычные или «альтернативные» способы, связанные с вашим здоровьем? По общему признанию, сегодня могут произойти отключения электроэнергии, нехватка персонала, поздние поставки и неожиданные события, которые могут застать вас врасплох. Следите за обновлениями!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть взволнованы внезапными планами путешествий или возможностью путешествовать сегодня. Точно так же вас могут заинтересовать неожиданные новости, связанные с издательским делом, СМИ, медициной или законом. Между тем, неожиданное приглашение на светское мероприятие может сделать ваш день незабываемым!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. Возможна поломка мелкого прибора или мелкая поломка. У члена семьи могут быть неожиданные новости? Что-то, связанное с технологиями, заинтригует вас.

Рак (21 июня — 22 июля)

Новые места, новые лица и новые идеи — тема вашего дня. Это потому, что сегодня вам легко мыслить нестандартно, а это значит, что вы будете развлекаться, занимаясь разными вещами и встречаясь с разными людьми. Записывайте свои идеи, как бы дико они ни звучали. (Возможно, вы что-то напутали!)

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. С другой стороны, вы можете найти деньги. С другой стороны, вы можете потерять их. Будьте в безопасности и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Остерегайтесь импульсивных трат. (Будьте умнее и сохраняйте чеки.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с вашим правителем Меркурием и непредсказуемым Ураном. Это дает вам раздутую, электрическую энергию, которая поможет вам воплотить в жизнь творческие идеи. Вы можете спонтанно общаться с кем-то. «Давайте потанцуем!» (Сильное влечение может спровоцировать флирт.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете работать в одиночку или за кулисами, потому что чувствуете себя немного сдержанно. Тем не менее, у вас появятся новаторские идеи о ремонте дома. Вас также может удивить семейный разговор. Запасите холодильник на случай, если появится неожиданная компания.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вас порадует неожиданная встреча с другом или участником группы. Темп оптимистичен, и люди полны новаторских, необычных идей, которые вас интригуют. (Возможно, это вы производите впечатление на окружающих своим взглядом на вещи?) Вероятна неожиданная короткая поездка.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По разным причинам у вас может внезапно возникнуть высокая визуализация. Cегодня вас заметят люди, особенно авторитеты и полиция. (Полезно знать это на тот случай, если вам придется возместить ущерб.) Охраняйте свои деньги и имущество сегодня. Тем не менее, подумайте о своих идеях по зарабатыванию денег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с Луной и непредсказуемым Ураном, что делает вас беспокойным и импульсивным. Однако это также всколыхнет ваш разум, так что вы будете способны к неожиданным, гениальным идеям. Почему бы не запустить что-нибудь на флагштоке, чтобы посмотреть, салютует ли кто-нибудь?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с общей собственностью, налогами, долгами, страховкой и тем, чем вы делитесь с кем-то еще, потому что сегодня возможны небольшие сбои и сюрпризы. Это может означать неожиданную удачу или неожиданную потерю. (Ага.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это интересный день! Вы можете встретить кого-то необычного или кто-то из близких может познакомить вас с реальным интересным персонажем. Возможно, вы будете связаны с более молодыми, творческими людьми в групповой обстановке. Кто-то моложе вас может заставить вас переосмыслить будущие цели? Будьте открыты для новых способов увидеть что-то.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Екатерина Шаврина (1948) и актер Игорь Угольников (1962) отмечают свой день рождения сегодня. У вас развито чувство справедливости и честной игры. Вы оптимистичны, дружелюбны и обаятельны. Вы искренне заботитесь о других. Речь идет о служении другим, особенно членам семьи. Поэтому вам нужно сначала позаботиться о себе, чтобы быть опорой для других. Время преображения?