Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 13 октября 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

После 1:15 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для короткой поездки, потому что вам понравится осматривать окрестности. На самом деле, что бы вы ни делали, вы расширяете свой опыт восприятия мира. Вы можете общаться с людьми из разных слоев общества. Вы почти наверняка узнаете что-то новое.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что все, что вы делаете, будет успешным или каким-то образом пополнит вашу казну. Вы можете увеличить свой доход или купить что-то, что вам нравится, что увеличивает ваши активы. Хороший день, чтобы попросить прибавку.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, что вселяет в вас оптимизм! Вам понравится проводить время с друзьями и группами. Может начаться роман с кем-то старше или более авторитетным. Это хороший день, чтобы строить социальные планы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные беседы с кем-то постарше или с авторитетным положением принесут вам сегодня пользу. Возможно, вы получите одобрение на кредит или ипотеку? Что-то, связанное с богатством других (включая банк), может принести пользу вашему дому или вашей недвижимости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, чтобы поговорить с пожилыми людьми или людьми, наделенными властью, потому что это обсуждение пройдет хорошо и может принести то, что вам нужно. Возможно совет? Возможно, практическая или финансовая помощь? На самом деле, друг или группа готовы поддержать вас сейчас. Звучит отлично!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы производите впечатление на людей, потому что они считают вас успешным, богатым и доступным. (Независимо от того, как вы себя чувствуете.) Между тем, это хороший финансовый день для вас. Переговоры пройдут хорошо, особенно в долгосрочной перспективе. Наставник на работе может помочь вам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествуйте, если можете, потому что вам нужна смена обстановки. Вы хотите чувствовать, что делаете что-то, чтобы расширить свой мир и сделать свою жизнь более захватывающей. Это хороший день для важных разговоров о романтике или ваших детях, потому что ваше чувство реальности сильно, и вы объективны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте свою домашнюю работу и поработайте за кулисами сегодня, потому что это принесет вам пользу, особенно в решении семейных проблем или вашего дома. Действительно, поддержка, в которой вы нуждаетесь от других, будь то партнер, близкий друг или финансовое учреждение, будет обеспечена.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понравится компания других людей, особенно тех, кто старше или серьезнее. У этого человека может быть совет для вас, особенно в отношении ваших долгосрочных целей на будущее. Их советы могут также принести пользу вашим детям. Они могут даже помочь вам в отпуске?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша репутация важна для вас. Уважение важно для вас. Сегодня у вас есть это. На самом деле, вы так хорошо выглядите в глазах боссов и VIP-персон, что некоторые из вас завяжут роман с кем-то, кто обладает властью. Между тем, это благоприятный день для работы, особенно для работы в группах или поездок, связанных с работой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы строить планы на будущее, потому что вы не упустите из виду детали. Вы будете реалистичны в отношении того, что возможно и что доступно. Такой же твердый и практичный подход может помочь вам и в медицинских, юридических и образовательных вопросах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день для решения бюрократических вопросов, таких как завещания, наследство, совместное имущество и вопросы страхования, потому что вы находитесь в твердом, реалистичном настроении. Кроме того, вы не упустите из виду детали. Семья поддержит. Просто сделайте это.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Саша Барон Коэн (1971) и актер Савелий Крамаров (1934-1995) родились в этот день. Вы трудолюбивы, умны и у вас твердое мнение. Справедливость и честная игра важны для вас. Вы также остроумны и интересны! В этом году темпы медленнее. Это даст вам шанс омолодить свою энергию. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях, чтобы узнать, что делает вас счастливым.