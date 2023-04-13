Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 13 апреля 2023

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Третья четверть.

Осторожность! Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 10:00 до 17:00. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Большая часть сегодняшнего дня — Лунная тревога (см. выше). Отложите важные решения на завтра. Точно так же во время оповещения о Луне сегодня ограничьте расходы на еду и бензин. Не делайте ничего добровольно и не давайте обещаний, которые не сможете выполнить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете переборщить с планами путешествий или общения с авторитетными фигурами. Вы можете сильно переживать из-за чего-то. Между тем, большая часть этого дня — оповещение о Луне, что означает осторожность! Избегайте важных решений и покупок (кроме еды и бензина).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас может возникнуть соблазн отдать ферму. Если вы сосредоточены на том, как что-то поделить или обсуждаете совместное имущество или наследство — будьте осторожны! Большая часть этого дня — оповещение о Луне. (См. выше.) Плохое время для принятия важных решений, особенно в отношении богатства.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы продолжаете производить отличное впечатление на окружающих, однако будьте осторожны, имея дело с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что вы можете обещать больше, чем можете выполнить. Поскольку большая часть этого дня является предупреждением о Луне (см. выше), это плохой день для принятия важных решений или покупок.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны с тем, на что вы соглашаетесь сегодня, особенно с коллегами по работе. Дело в том, что большая часть сегодняшнего дня является предупреждением о Луне (см. выше). Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас могут быть сильные чувства к чему-то сегодня, поэтому у вас будет соблазн переборщить. Вместо этого проверьте себя. Не делайте этого. Большая часть этого дня — оповещение о Луне (см. выше). Плохое время для важных решений. Не тратьте время на то, чтобы заставить других согласиться с вами. Расслабляйтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждения с членами семьи или проблемы, связанные с вашим домом, сегодня могут быть напряженными. Вы можете быть сильно настроены на принятие решения или движение в новом направлении. Плохая идея. Большая часть этого дня — оповещение о Луне. Будьте умны и подождите, пока предупреждение не закончится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам, возможно, не терпится поехать! Однако, поскольку большая часть сегодняшнего дня является предупреждением о Луне, будет разумно проверить себя и натянуть поводья. Избегайте важных решений во время оповещения о Луне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сильно сосредоточены на деньгах, денежном потоке, доходах или чем-то, что связано с владением. Однако, поскольку это предупреждение о Луне в течение большей части этого дня, это плохой день для финансовых вопросов. Ограничьте расходы едой и газом во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшний день начинается с Луны в вашем знаке, что может усилить ваши чувства по поводу проблем. Позже в тот же день у вас могут возникнуть сильные чувства, связанные с деньгами или чем-то важным для вас. Тем не менее, большая часть сегодняшнего дня — это оповещение о Луне. Избегайте принятия решений. То же самое для покупок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это непростой день. С одной стороны, вы хотите отступить и посмотреть, как все это происходит. Тем не менее, вы не сможете этого сделать, потому что вас затянет. Кроме того, вы можете сильно переживать по поводу чего-то. Проверьте время оповещения о Луне. (см. выше)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Оставайтесь мягкими, общаясь сегодня с друзьями и группами. В идеале наблюдайте со стороны. В течение большей части этого дня действует оповещение о Луне, а это означает, что сейчас плохое время для принятия решений или траты денег.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Шнуров (1973) и певец Михаил Шуфутинский (1948) отмечают свой день рождения сегодня. Вы уверены в себе и целеустремлены. Вы держите свое остроумие посреди хаоса. Доверьтесь своему успеху. Служение другим, особенно семье, будет темой этого года. Поэтому позаботьтесь о себе, чтобы вы могли быть опорой для других.