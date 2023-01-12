Ежедневный гороскоп: сегодня четверг 12 января 2023

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 17:45 до 22:15. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговоры с другими сегодня прямые и по делу. Это потому, что вы чувствуете себя уверенно, даже агрессивно, донося свою точку зрения до других. Кроме того, вы знаете, что хорошо выглядите. Сегодня тот случай: «Если у тебя есть это, детка, выставляй это напоказ!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы могли бы тратить деньги сегодня, покупая вещи. К счастью, вы также стремитесь зарабатывать деньги и усердно работать. Это хорошо, потому что, когда Венера находится высоко в вашей карте, у вас есть обаяние и средства для получения того, чего вы хотите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы полны энергии, потому что Марс находится в вашем знаке и больше не является ретроградным. Это означает, что все системы работают! Вы хотите быть максимально продуктивным и пересматривать текущие проекты, чтобы вернуть их в нужное русло. Вы имеете в виду бизнес!

Рак (21 июня — 22 июля)

Что-то, происходящее за кулисами, может потребовать вашего внимания сегодня. Возможно, последний месяц или около того он кипел на заднем плане. Как бы то ни было, сейчас он требует вашего внимания. Возникнут определенные проблемы и вы не сможете их игнорировать.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть много энергии, чтобы поделиться с группами, клубами, организациями и принять участие и работать в команде. В прошлом все могло быть вялым и трудно оторваться от земли. Но с сегодняшнего дня вы можете вдохновить других прыгнуть на борт и заняться делом!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Огненный Марс находится на вершине вашего графика, пробуждая ваши амбиции! В течение некоторого времени он был ретроградным, что омрачало ваши усилия и энергию. Возможно, у вас были смешанные чувства по поводу того, что вы хотите чего-то добиться. На сегодняшний день вы знаете, чего хотите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше желание путешествовать может проявиться сегодня. Это кипело на заднем плане, но сегодня вы хотите принять меры. Возможно, вы планируете поездку или уже куда-то улетаете. Возможно, вы направите эту энергию на издательские проекты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Споры о совместном имуществе, наследстве, вопросах страхования или о чем-либо, связанном с чьим-либо богатством и активами, могут сейчас стать серьезной проблемой. Раньше эти вещи были на втором плане, однако на сегодняшний день вы не можете игнорировать их. Пора действовать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам придется столкнуться с проблемами с партнерами и близкими друзьями, которые могут быть сложными. Возможно, они захотят пойти в другом направлении, чем вы. Они могут бросить вызов тому, что вы хотите сделать. Используйте искусные средства и будьте готовы к компромиссу. Подумайте о своей долгосрочной цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы с энтузиазмом работаете и добиваетесь как можно большего, потому что у вас есть сильное, целенаправленное стремление, энергия и энтузиазм! Ваши амбициозные цели могут также включать желание улучшить свое здоровье. О да, вы хотите все это! Давайте сделаем лучше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это мощный день, особенно для тех из вас, кто занимается спортивными состязаниями. Вы чувствуете себя довольно игривым и конкурентоспособным сегодня! У вас много энергии, которую вы можете отдать творческим проектам, миру развлечений и всему, что связано с индустрией гостеприимства.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В течение некоторого времени ваша домашняя и семейная жизнь были вялыми и неподконтрольными. Возможно, вы чувствовали себя перегруженными гостями, ремонтом, переездом или необходимостью оставаться в курсе событий. С сегодняшнего дня вы собираетесь засучить рукава и взять на себя ответственность!

Если ваш день рождения сегодня

Шоумен Сергей Минаев (1962) и актриса Рената Литвинова (1967) отмечают свой день рождения сегодня. Вы дипломатичны и любите общение. Когда вы хотите что-то сделать, вы делаете это с энтузиазмом, потому что ваши амбиции не знают границ. Это более медленный год и время для отдыха, чтобы вы могли омолодить свою энергию. Сконцентрируйтесь на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье.