Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 10 ноября 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, не будьте слишком щедры на совместное имущество или общее финансирование, потому что кто-то из авторитетных лиц может раскритиковать вас. Поэтому действуйте осторожно и осознавайте все, что вы делаете. Для некоторых интимные отношения могут вызвать неодобрение со стороны старших.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя сегодня вы можете сочувствовать партнеру или близкому другу; тем не менее, авторитетная фигура может бросить вызов вашим идеям или решениям. Они могут не одобрять то, что вы делаете, или предъявлять к вам требования? Это ограничит вашу свободу выбора.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы столкнетесь с некоторыми трудностями на работе. Вы даже можете столкнуться с проблемами, связанными со здоровьем или домашним животным. Хотя вы хотите быть полезным для других, ваши руки связаны. Авторитетные фигуры будут ограничивать вас или использовать правила и положения, чтобы помешать вам что-то сделать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Говоря с другими сегодня, вы хотите докопаться до мельчайшей правды о чем-то. Ничего поверхностного! Между тем романтика сегодня нежна и сладка. Тем не менее, трудности или финансовые ограничения могут помешать. Может у вас сломался банкомат?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам понравится делать ремонт или делать что-то, чтобы сделать ваш дом более привлекательным. В частности, вы также будете сочувствовать членам семьи. Тем не менее, партнеры и близкие друзья могут быть критичными или с ними трудно иметь дело. Ну, что-то выигрываешь, что-то проигрываешь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы почувствуете симпатию к другу или возможно, даже к группе людей. Возможно, вы захотите помочь третьей стороне или заняться благотворительностью. Тем не менее, могут возникнуть некоторые трудности, которые вызывают у вас беспокойство. Кто-то может сказать вам, почему вы не можете что-то сделать, что сегодня создает для вас что-то вроде жонглирования.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы высоки сегодня, а это значит, что люди замечают вас. В частности, люди знают личные подробности о вашей личной жизни. (Может быть, что с этим делать?) Сегодня дети могут быть повышенной ответственностью. А пока хочется купить что-то красивое и роскошное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы чувствуете теплоту и нежность к кому-то сегодня. Если вы можете помочь им, вы обязательно это сделаете. Однако обязанности дома или в семье или ограничения, возможно, общение с родителями могут сдерживать вас. Тем не менее, вы хотите сделать что-то другое сегодня!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете застрять в режиме беспокойства, что не очень хорошо для вашего знака. Больше, чем любой другой знак, вы преуспеваете в оптимизме и физической активности. На самом деле, эти вещи для вас как вопросы выживания. Вы должны верить, что за следующим поворотом дороги вас ждет нечто лучшее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя сегодня вы сочувствуете другу или группе, вы можете обнаружить, что финансовые ограничения ограничивают вашу способность помогать кому-то или участвовать в совместных усилиях. Тем не менее, делайте, что можете. Будьте сговорчивы, потому что Луна сегодня находится напротив вашего знака. Необходимо сотрудничество.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Постарайтесь быть реалистичными в финансовых вопросах сегодня. Чувство альтруизма или даже личная снисходительность могут вызвать у вас желание потратить больше денег, чем у вас есть. Вполне вероятно, что авторитетная фигура напомнит вам о ваших обязанностях и обязательствах. (Еще одна схема медленного обогащения.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Идеи журавля в небе нравятся вам сегодня, потому что вы хотите куда-нибудь сбежать и отправиться в приключение! Если вам повезет, вы сможете это сделать. Однако что-то, происходящее за кулисами, может ограничить вас или разрушить ваши планы. Тем не менее, общайтесь и получайте удовольствие сегодня!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Тэрон Эгертон (1989) и актер Михаил Ефремов (1963) отмечают свой день рождения сегодня. Вы хорошо знаете себя и окружающий мир. Благодаря этому вы практичны и компетентны. Вы также талантливы, энергичны и полны энтузиазма. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить кого-либо или что-либо, что вас сдерживает.