Ежедневный гороскоп: сегодня четверг 1 сентября 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы убедительны, полны энтузиазма и вдохновения, поэтому это идеальный день, чтобы поднять свои войска и отправить их в поход! О да, другие будут слушать вас, потому что ваш оптимизм будет их воодушевлять. У вас есть подписчики.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для начала деловой активности или всего, что связано с финансовыми переговорами, включая открытие нового бизнеса. Вы полны позитивной энергии и надежды, потому что видите, как использовать выгодные возможности!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Марс в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, что дает вам огромный заряд положительной энергии! Благоприятное время для общения с властями. На самом деле, вы сможете убедить почти любого увидеть ваш образ мыслей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Что бы вы ни делали сейчас (особенно работа или исследования за кулисами), это принесет вам положительную отдачу. На самом деле, будет волновой эффект, который в конечном итоге продвинет ваше доброе имя в сообществе, а также вашу карьеру. Вы не можете проиграть!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваша энергичность привлекает внимание окружающих, особенно групп и клубов, к которым вы принадлежите. Вы также можете быть вовлечены в физическую активность, которая является соревновательной. В любом случае, вы станете тем, кто является вдохновляющим лидером.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это чрезвычайно мощный день для вас! Солнце в вашем знаке, что дает вам уверенность и энергию. Вам легко произвести большое впечатление на других. Между тем, вы возбуждены и увлечены чем-то конкретным, поэтому вы хотите пойти за золотом. У вас правильное время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете быть в восторге от планов поездок или возможности изучить возможности публикации, СМИ или чего-то связанного с медициной или юриспруденцией. В любом случае, добивайтесь того, чего хотите, потому что вы благословлены! Это также отличный день для учебы, изучения идей и даже защиты своих убеждений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы столкнетесь со спорами или трудностями, связанными с общим имуществом, налогами, долгами или страховыми вопросами. У вас есть много энергии, чтобы принести к столу. Мало того, вам повезло. Выигрышная комбинация, да!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете чувствовать себя немного не в ладах с партнером или близким другом. Возможны споры или разногласия. Однако энергия сегодняшнего дня положительна, плюс Солнце в верхней части вашей карты заставляет вас выглядеть так хорошо в глазах других — вы, вероятно, преодолеете любые трудности, с которыми столкнетесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте многого сегодня. Огненный Марс находится в вашем Доме занятости, давая вам заряд энергии для достижения цели. Кроме того, это танец с Юпитером, а это означает, что вероятны поездки, связанные с работой. Работа с группами будет успешной. Что бы вы ни делали, вы будете делать это уверенно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для развлечений, общественных мероприятий, спортивных мероприятий, искусства, мира развлечений и веселья с другими. В частности, вам понравятся игровые занятия с детьми. Найдите время, чтобы повеселиться сегодня. Все накачаны и хотят общаться!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы многого добьетесь дома. На самом деле, это отличный день для начала новых проектов, которые реорганизуют и прояснят любую неразбериху, происходящую дома. Ваша энергия высока. Вы чувствуете себя здоровым и в хорошем настроении. Что бы вы ни делали, вы будете подходить ко всему с уверенностью и оптимизмом!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Гармаш (1958) и актриса Дарья Мороз (1983) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы стильны, обаятельны, полны энтузиазма и импульсивны. Другие также видят в вас прямолинейного, честного и надежного человека. Это увлекательный год для вас, потому что это первый год нового девятилетнего цикла, а это значит, что вам нужно быть смелым, открытым и восприимчивым к новым направлениям и новым идеям.