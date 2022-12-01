Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 1 декабря 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 21:30 до 23:50. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

С самого начала вы должны понимать, что сотрудничество с другими сегодня будет затруднено. Просто примите это. Не ожидайте слишком многого от других. Напряжение по поводу политики, религии или национальных проблем может возникнуть, даже если вы будете вести себя сдержанно и прятаться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Еще один день, и снова склоки о деньгах, заработках и вашем имуществе. Эти споры также могут касаться общей собственности, наследства или ограничений вашей ответственности за кого-то. Узнайте, что от вас ожидается. Вы должны столкнуться с этим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши самые близкие отношения будут проверены сегодня. Вас может раздражать кто-то из близких, друг, супруг или партнер. Само по себе это сложно, потому что вы хотите ладить с этими людьми. Однако сегодня у вас также высокая видимость, а это значит, что люди вас замечают. Помните об этом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Рабочие ссоры и расхождения во мнениях с коллегами, клиентами или заказчиками могут стать для вас проблемой сегодня. Многие люди недооценивают, насколько важно ладить с коллегами. Это не только делает вашу работу приятной, но и умной. Будьте умным сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас могут быть споры со своими детьми или возможно, с другом или членом группы. Эта ссора может быть связана с выбором светского мероприятия или прогулки. Это может быть связано с вашими детьми. Это может также относиться к стоимости чего-либо и к тому, как это разделить. Это сложный день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Делайте все возможное, чтобы сохранить гармонию дома, а также с партнерами и близкими друзьями. Главное не поддаваться гневу. Думайте прежде чем говорить. Не делайте предположений. Не критикуйте других. Таким образом, вы можете пройти этот день невредимым, что вы и хотите сделать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня могут возникнуть ссоры с ежедневными контактами, такими как братья и сестры, родственники и соседи. Вы также можете столкнуться с разногласиями с кем-то на работе или из-за проблем, связанных с работой. Так как это направление сегодняшнего дня, избегайте этой неприятности, если можете. Кому это нужно? Не вам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Денежные ссоры могут произойти сегодня. Или у вас могут быть разногласия с кем-то по поводу того, чем вы владеете. В любом случае (и это может быть связано с романтическим партнером или возможно, вашими детьми), лучше всего поладить сегодня. Сохраните мир.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем знаке три планеты, противоречащие Марсу и Луне. Помните, что вы имеете дело с семьей, друзьями и близкими вам людьми — партнерами или супругами. Конфликт только усугубляет ситуацию. Остыньте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы можете сделать сегодня все возможное, чтобы вести себя сдержанно, чтобы избежать конфликтов с другими, особенно на работе, — это было бы идеально. Однако вы можете втянуться в то, чего не можете избежать. Если да, то будьте частью решения, а не частью проблемы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете заниматься постановкой целей или работать с более молодыми творческими людьми. Тем не менее, конфликты с детьми или споры о деньгах или чем-то, что у вас есть, могут испортить вам картину. Ищите мирное решение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши отношения с родителями, боссами и полицией сегодня будут сложными. К счастью, Луна сегодня в вашем знаке. Хотя это сделает вас возбудимым, это поможет вам добиться своего.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Зои Кравиц (1988) и рок-музыкант Гарик Сукачев (1959) отмечают свой день рождения сегодня. Вы привлекательны, дружелюбны и легки в отношениях. Лично у вас развита интуиция. Иногда вы просто «чувствуете» вещи. Вы всегда независимы. Этот год является для вас началом девятилетнего цикла. Ждите новых начинаний, приключений и серьезных перемен в жизни! Примите меры и определите свои цели.