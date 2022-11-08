Ежедневный гороскоп сегодня: 8 ноября 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Полная Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Пик полнолуния в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сложный день, правда! Сегодня полнолуние, которое может обострить некоторые финансовые проблемы. Здесь есть что-то, что вы не можете игнорировать. Это может быть связано с налогами, общей собственностью или чем-то, что у вас есть. Будьте в курсе событий. Не будьте застигнуты врасплох.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год, что внесет напряженность в отношения с окружающими. Кроме того, Меркурий напротив вашего знака не в ладах с непредсказуемым Ураном, а значит, друзья и партнеры удивят вас. Следите за обновлениями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Проблемы, связанные с вашей работой и возможно, вашим здоровьем, сегодня непредсказуемы. Тем не менее ждите перебоев и непредсказуемых событий. Будьте умнее и дайте себе дополнительное время, чтобы делать то, что вы делаете, чтобы у вас было пространство для маневра. Удачи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители, обратите внимание: в этот день ваши дети подвержены несчастным случаям. Будьте бдительны и всегда знайте, где они находятся. Между тем социальные планы сегодня могут внезапно измениться. Романтика может быть неожиданной. Сегодня все непредсказуемо! Не принимайте близко к сердцу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня может сломаться мелкая бытовая техника или дома может произойти мелкая поломка. Будьте терпеливы с членами семьи, чтобы избежать конфликтов дома или в семье. И Полнолуние, и рискованная ситуация с Меркурием создадут сюрпризы в вашей личной жизни и в вашей семье. Будьте осторожны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это предрасположенный к несчастным случаям день для вашего знака, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Дайте себе дополнительное время для всего, что вам нужно сделать. Не торопитесь. Точно так же думайте, прежде чем говорить — не стреляйте от бедра. Поступайте так, чтобы не было сожалений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что может произойти что-то неожиданное. С одной стороны, вы можете найти деньги. С другой стороны, вы можете потерять деньги или что-то, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. Держите глаза открытыми!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте вежливы и дипломатичны со всеми сегодня, потому что это единственный день в году, когда полнолуние находится прямо напротив вашего знака. Это верный признак некоторой напряженности и трудностей в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Помните: терпение — противоядие от гнева.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, происходящее за кулисами, может расстроить вас сегодня. Будьте умны и избегайте участия в закулисных действиях, потому что вы, вероятно, пожалеете об этом. Вы уважаете честность в других, и вам нравится большую часть времени идти по высокой дороге самостоятельно. Сохраняйте самоуважение. Избегайте опасных мест.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с друзьями и членами групп сегодня, потому что это непростой день! Люди внезапно сталкиваются друг с другом. Вероятны ссоры и разногласия. Проблемы достигают апогея, что создаст напряжение и хаос. (Вам это не нужно.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это плохой день, чтобы иметь дело с авторитетными фигурами. (Начальники, родители, учителя и полиция.) Если вы обратитесь к ним, их ответ может быть: «Нет!» Не ищите неприятностей сегодня, потому что они легко найдут вас. Держитесь подальше от сложных ситуаций для собственного спокойствия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не бросайте сегодня вызов другим, особенно авторитетным лицам. (Мы говорим о родителях, боссах, полиции и людях, наделенных властью.) Это плохой день для путешествий. Фактически, планы поездок могут быть отменены. Избегайте спорных тем, потому что они будут электрическими и потенциально насильственными.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Ален Делон (1935) и актер Олег Меньшиков (1960) отмечают свой день рождения сегодня. У вас есть сильная мотивация к успеху. На самом деле, вы можете привлечь к себе деньги и успех, потому что вы полны решимости. Вам интересно многое. Вот почему вы наслаждаетесь этим годом, потому что это время не только учить, но и учиться. Исследуйте новые философии, чтобы обрести самосознание.