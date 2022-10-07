Ежедневный гороскоп сегодня: 7 октября 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете быть застигнуты врасплох чем-то, что, в свою очередь, приведет к разногласиям с родственниками, братьями, сестрами и соседями. Найдите минутку и отдышитесь. Сориентируйтесь. Посмотрите на вещи с точки зрения другого человека, чтобы вы могли точно настроить свой подход к вещам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Друг или член группы может удивить вас сегодня, особенно своим отношением к финансовым вопросам. Или, может быть, это о чем-то, что у вас есть? Владение? Может быть, они хотят денег от вас или они отказываются платить вам? Нехорошо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Некоторые из вас удивлены тем, что говорит начальник, родитель, учитель или полиция. «Попался!» В свою очередь, это может раздражать вас, вызывать бунт или гнев. Найдите минутку, прежде чем вы потеряете хладнокровие. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Рак (21 июня — 22 июля)

Держитесь подальше от спорных тем, которые сегодня могут застать вас врасплох и даже вызвать раздражение. Не допускайте появления сыпи на животе. Другие могут столкнуться с препятствиями в планах поездок или в чем-либо, связанном с высшим образованием, медициной и законом. Дважды проверьте все, чтобы вы знали, что происходит.

Лев (23 июля — 22 августа)

Оставайтесь на связи со своим банковским счетом и всем, что связано с наследством и общей собственностью, потому что что-то неожиданное может создать проблему. Не делайте предположений. Ознакомьтесь с деталями, чтобы быть в курсе событий. Будьте терпеливы с друзьями и членами групп, чтобы убедиться, что вы получаете факты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вполне вероятно, что партнер или близкий друг сегодня бросит вам вызов. Если вы чувствуете, что вас застали врасплох, вы можете слишком остро реагировать. А может быть, новости от друга или партнера расстроят вас на родителя, начальника или кого-то из начальства? («Что он сказал?») Не говорите ничего, о чем потом пожалеете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то, связанное с вашей работой, вашим здоровьем или даже домашним животным, которое у вас есть, может сегодня взъерошить вам перья. Это может привести к разногласиям с кем-то из другой культуры, особенно если вы начнете обсуждать политику или религию. (Трудно не снимать рубашку, когда хочешь снять что-то с груди.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители: пожалуйста, будьте бдительны в отношении своих детей сегодня, потому что это может быть опасный для них день. Знайте, где они находятся в любое время. Защитите малышей от опасных ситуаций. Между тем, социальные планы могут быть внезапно отменены. Остерегайтесь спортивных несчастных случаев.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные разговоры сегодня могут быть жаркими из-за чего-то неожиданного. Бытовая техника может сломаться или случиться мелкая поломка, которая, возможно, приведет к ссоре? Не вымещайте свое разочарование на других. Вы можете быть частью проблемы или частью решения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день может быть для вас подвержен несчастным случаям. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или действовать. Вас может что-то раздражать, из-за чего вы спорите с коллегой. Одно можно сказать наверняка — вы ненавидите отходы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы со своими детьми сегодня. Точно так же будьте терпеливы с романтическими партнерами. Между тем, держите ухо востро, потому что вы можете найти деньги или потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть взволнованы свежими, новыми идеями или чем-то необычным, что внезапно происходит. Возможно, вы хотите действовать, но член семьи или ситуация в доме встают на вашем пути или противостоят вам.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня Владимир Путин (1952) и певица Анастасия Стоцкая (1982) отмечают свой день рождения. У вас сильное чувство прекрасного. Вы дисциплинированы и трудолюбивы. Вы цените свою независимость и индивидуальность. Это год перемен для вас. На самом деле вы будете требовать большей личной свободы, поэтому отпустите все, что по вашему мнению, сдерживает вас.