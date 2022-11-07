Ежедневный гороскоп сегодня: 7 ноября 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 00:30 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно! Завтра полнолуние и вы можете почувствовать, как происходит накопление энергии. Между тем могут возникнуть споры об общей собственности, налогах, долгах или общих обязанностях. Сосредоточьтесь на финансовых деталях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Луна сегодня в вашем знаке, что может сделать вас более эмоциональным, чем обычно. Однако она также может привлечь удачу! Сказав это, завтра будет единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год, а это означает, что сегодня нарастает некоторое напряжение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте нежны с другими сегодня. Это понедельник. Мы все можем чувствовать некоторое напряжение перед завтрашним Полнолунием. Между тем в вашем знаке находится огненный Марс, который прокачивает вашу энергию и делает вас более агрессивным. В частности, будьте добры и терпеливы с коллегами. (О, да.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня для вас будет важен разговор с другом. На самом деле, что-то может быть поставлено на карту, потому что энергия Полнолуния повлияет на сегодняшний разговор с этим человеком, вероятно, с женщиной. Между тем, романтические партнеры должны быть терпеливы друг к другу. Родители должны быть терпеливы со своими детьми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Завтра произойдет единственное полнолуние в верхней части вашего графика. Вот почему сегодня вы можете испытывать некоторую напряженность, общаясь с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией. На самом деле отношения с членами семьи тоже немного натянуты. Пора отправляться за темным шоколадом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам придется быть терпеливым, имея дело с повседневными контактами, включая соседей, родственников, братьев и сестер, потому что люди сдержанны. Определенно, избегайте спорных тем, таких как политика, религия и расовые проблемы — это будет сложно сделать. Энергия вокруг вас накапливается перед завтрашним Полнолунием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, сегодня вы почувствуете некий финансовый прессинг. Или, может быть, вы разочарованы суммой денег, которая у вас есть, или суммой, которую вы получили? Конечно, завтрашнее Полнолуние обострит вопросы общей собственности, налогов и долгов. Обращайте внимание. Будьте наблюдательны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вы обнаружите, что жизнь станет проще, если вы будете готовы идти более на уступки, имея дело с другими. Ничего страшного. Это просто требует сотрудничества и приспособления. (Тем более, что полнолуние завтра также будет напротив вашего знака!)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня понедельник и вы, вероятно, хотите, чтобы ваша неделя шла полным ходом, однако необходимо решить несколько вопросов. Что-то, происходящее за кулисами, может разворачиваться не так, как вы надеялись. Что-то на работе может прийти в голову? Или, может быть, ваше здоровье? Оставайтесь спокойными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с друзьями и возможно, с членом группы сегодня немного натянуты. Правила и предписания могут мешать. Или, может быть, кто-то старше установил правила? В любом случае, вы чувствуете себя немного обескураженным. Тем не менее, сегодня вы все еще можете общаться, заниматься спортом и проводить время с детьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Люди уважают вас сегодня. Они впечатлены вашей компетентностью — без вопросов. Однако отношения с начальством и власть предержащими были натянутыми. Зная это, не испытывайте сегодня удачу. Вместо этого отсидитесь дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы путешествий могут разочаровать. Точно так же вопросы, связанные с высшим образованием, издательским делом, средствами массовой информации, медициной или законом, также могут развиваться не так, как вы надеялись. Вот почему вы стремитесь поговорить с кем-то в надежде просветить его.

Если ваш день рождения сегодня

Политик революционер Лев Троцкий (1879-1940), повстанец анархист Нестор Махно (1888-1934), революционер и писатель Дмитрий Фуманов (1891-1926) родились в этот день. Вы сильная личность, которая не боится выражать свои взгляды. Многие восхищаются вами, потому что вы маршируете в такт собственному барабану. В этом году ваша тема — служение, помогающее другим, особенно членам семьи. Точно так же вы хотите послужить себе, возможно, сделав макияж.