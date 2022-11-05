Ежедневный гороскоп сегодня: 5 ноября 2022

Оповещение о Луне

Фаза Луны: Растущая Луна 11, 12 лунный день.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Дважды проверьте детали, связанные с банковскими делами, наследством, страхованием и общей собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Поскольку они могут повлиять на ваше финансовое положение, вам нужно быть в курсе событий. Не засыпайте у выключателя. (Вы вздремнете, вы проиграете.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете чувствовать беспокойство в своих самых близких отношениях. Из-за этого вы можете искать стимуляцию и волнение в другом месте. Вдруг захочется чего-то другого! Это мимолетное влияние. Не рискуйте прочными, постоянными отношениями ради временного удовольствия.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У некоторых из вас сегодня может начаться служебный роман (глаза через переполненную комнату и все такое). Если это так, вы будете взволнованы. Но мудро ли это? Беспокойное чувство сегодня может подтолкнуть вас к необдуманным решениям, о которых вы можете пожалеть позже. Думайте прежде чем сделать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Неожиданный флирт или новый роман сегодня могут быть захватывающими. Тем не менее, это также может быть спасением для вас, потому что вы хотите острых ощущений и озноба. Между тем, родители должны знать, что этот день подвержен несчастным случаям для их детей. Будьте бдительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Компания-сюрприз может зайти сегодня домой. Поэтому будьте умнее и одевайтесь. Убедитесь, что у вас есть что-то в холодильнике, чтобы предложить кому-то. Тем не менее, вам понравится спонтанно развлекаться. Для некоторых может возникнуть неожиданная возможность приобретения недвижимости. Может быть что угодно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам хочется немного волнения. Вы хотите, чтобы произошло что-то интересное. Сегодня суббота! По сути, вы ищете перерыв в своей обычной рутине, поэтому вам понравится встречаться с новыми людьми и испытывать новые приключения. Продолжайте улыбаться и держите глаза открытыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете придумать несколько идей для заработка. Вы также можете столкнуться с возможностями для заработка. Кроме того, вы можете найти деньги или потерять деньги. Это потому, что сегодня немного плохо, когда дело доходит до ваших финансов и активов. Будьте наблюдательны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Венера находится в вашем знаке напротив непредсказуемого Урана, что указывает на внезапную перемену в близких отношениях или неожиданное происшествие, которое спровоцирует новую любовь или новый роман. Одно можно сказать наверняка: это не скучный день! Вы жаждете волнения и стимуляции, имея дело с другими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы хотите, чтобы что-то разрушило вашу повседневную рутину, тайная любовная связь или скрытый флирт могут быть для вас волнующими сегодня. Или, возможно, вы откроете захватывающую тайну, которая вас поразит? Что бы ни случилось, это будет скрыто и интересно. (Одна надежда.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг может сегодня сделать что-то, что вас удивит. На самом деле, друг может стать любовником. Или, может быть, вы услышите удивительную новость о друге, что-то, что вас поразит? Так или иначе, держите глаза и уши открытыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Флирт с боссом сегодня может быть возбуждающим. Возможно, кто-то из вас заведет роман с кем-то из авторитетов? В любом случае, вы будете обращаться к авторитетным фигурам, чтобы создать интерес к вашему дню. Вы хотите, чтобы произошло что-то новое и необычное! Сегодня суббота. Это выходные — вам нужно отвлечься!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы путешествия могут быть внезапно отменены сегодня. Имейте это в виду и проверяйте детали. Ничего не предполагайте. Или, возможно, вам придется внезапно отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали? Одно можно сказать наверняка: неожиданные события, возможно, связанные с людьми из других культур или разных стран, могут испортить ваш день. (Но будет интересно.)

Если ваш день рождения сегодня

Ведущая Ксения Собчак (1981) и актёр Павел Прилучный (1987) отмечают свой день рождения сегодня. Для вас важно продолжать учиться и расширять свое сознание и свои знания о мире. Вам нужны цели, чтобы помочь вам достичь того, что вы хотите сделать. Простота — ключ к жизни в этом году. Пришло время заняться своим здоровьем с помощью физических упражнений, боевых искусств или йоги. Избегайте лени.