Ежедневный гороскоп: сегодня 3 сентября 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не сердитесь сегодня на других разговаривая о политике, религии или национальных проблемах, потому что это будет легко сделать! (Вы чувствуете себя дерзким и быстро раздражаетесь с другими.) На самом деле многие люди чувствуют себя так же сегодня. Оставайтесь спокойными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Приложите усилия, чтобы понять других сегодня, потому что это тот день, когда люди вспыльчивы. Фактически, вы можете столкнуться с этим, когда будете решать финансовые вопросы или обсуждать наследство, налоги, долги или что-либо, чем вы владеете совместно с кем-то еще. Это может включать в себя совместную ответственность.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится напротив Марса в вашем знаке, который является взрывной энергией. Вот почему приятная беседа может внезапно взорваться. Это повлияет на семейные разговоры, особенно с родителем или старшим членом семьи. Оставайтесь мягким.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте терпеливы сегодня с коллегами или людьми, с которыми вы сталкиваетесь на работе. Точно так же будьте терпеливы с медицинскими проблемами или чем-то, что связано с вашим питомцем или с тем, как люди реагируют на вашего питомца. Это потому, что сегодня такой день, когда споры легко вспыхнут.

Лев (23 июля — 22 августа)

Родители должны быть особенно бдительными сегодня, потому что это может быть опасный день для их детей. Тем не менее, сегодня также легко раздражаться на своих детей, потому что, как правило, люди нетерпеливы! (Надо признать, что с детьми нужно быть терпеливым — это допустимо.) Избегайте любовных ссор.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Действуйте осторожно сегодня. Даже если Солнце находится в вашем знаке, что дает вам харизму, силу и уверенность, тем не менее, ваши отношения с родителями, начальниками, авторитетными фигурами (включая полицию) могут быть сложными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то, происходящее за кулисами, может вас сегодня раздражать. Вы можете чувствовать раздражение на кого-то, но почему-то не можете говорить. (По своей природе вы угождаете людям и не любите раскачивать лодку.) Завтра будет лучший день, чтобы справиться с чем бы то ни было.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ссоры из-за денег, имущества или того, кому что принадлежит, могут вспыхнуть сегодня. Это может привести к разногласиям с другом или членом группы. В любом случае, сегодня люди не собираются отступать. Вы, вероятно, чувствуете то же самое. Обсудите эти трудности завтра, что является лучшим днем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что сделает вас немного более эмоциональным, чем обычно. (Это происходит в течение 2,5 дней в месяц.) Имейте это в виду, если вас раздражают партнеры, близкие друзья, родители или начальство. Подождите до завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте спорных споров сегодня, потому что они очень быстро станут неприятными просто потому, что люди сегодня раздражительны и нетерпеливы. Вы также можете столкнуться с этим с коллегами. Разумнее всего обходить эти проблемы стороной. Держитесь подальше от сложных ситуаций. Завтра будет лучший день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не ввязывайтесь в споры об общем имуществе или общих расходах с друзьями, детьми или романтическим партнером. Это того не стоит. Считайте, что сегодня у вас на горизонте временное темное облако. Завтра эти проблемы будут легко решены. (Время решает все.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди замечают вас больше, чем обычно. Между тем, люди сегодня легко раздражаются. Вот почему вы можете внезапно вцепиться друг другу в глотки. Не увлекайтесь этим. Сохраняйте хладнокровие.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Чарли Шин (1965) и актриса Марина Зудина (1965) отмечают сегодня с вами день рождения. Люди считают вас уверенным в себе, полным энтузиазма и естественным кандидатом на успех. Вы практичны, любознательны и организованны. Вы знаете, что происходит. В этом году самое время подвести итоги и поставить себе табель успеваемости. Отпустите то, что больше не работает в вашей жизни или не приносит вам пользы. Время двигаться дальше!