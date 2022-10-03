Ежедневный гороскоп сегодня: 3 октября 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Первая четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 23:30. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

На этой неделе приветствуется командная работа. Однако важно знать, что, когда Солнце и Меркурий находятся напротив вашего знака, вы должны идти более чем на полпути, имея дело с другими. Это будет нетрудно, потому что на этой неделе у вас есть сверхъестественная способность видеть, что происходит в ваших отношениях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для работы с другими. В частности, сотрудничество с коллегами будет отличным, а значит, вы многое сделаете. (Люди дружелюбны и готовы поддержать.) Вы можете сделать что-то, чтобы ваше рабочее место выглядело или чувствовалось более привлекательным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы открыты для всех видов игровых вариантов сегодня! Если вы работаете в творческой сфере, например, в мире искусства или развлечений, вы будете продуктивны и полны оригинальных идей. Это также отличный день для занятий спортом и веселых занятий с детьми. Домашние проблемы, которые затянулись, наконец-то получат зеленый свет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш дом важен для вас. Сегодня вы будете работать вместе с другими людьми, возможно с членами семьи или друзьями, чтобы улучшить дом, особенно сделать ремонт или сделать что-то более привлекательным. Делать то, что вы можете!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими, а также поработать с повседневными контактами, братьями и сестрами, соседями и родственниками. Это потому, что ваше взаимодействие с другими людьми будет продуктивным. Отчасти это потому, что вы обаятельны и дипломатичны. Вы цените вклад других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это будет продуктивная неделя для вас, потому что легко добиться сотрудничества с другими. Финансовые вопросы пойдут хорошо, потому что вы можете привлечь к себе деньги сейчас. (Каждая мелочь помогает.) Другая хорошая новость заключается в том, что ретроградный Меркурий (в настоящее время в вашем знаке) закончился. Слава аллилуйя!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это будет мощная неделя для вас, потому что всем будет легче быть продуктивным, потому что сотрудничество более доступно. (Это имеет большое значение.) Однако у вас действительно есть преимущество, потому что Солнце и прекрасная Венера находятся в вашем знаке. Вы главный!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что сегодня вы можете работать из-за кулис или в одиночку, вы многое сделаете, потому что поддержка, в которой вы нуждаетесь, будет поступать от других. По общему признанию, споры о совместном имуществе, налогах, долгах и наследстве могут быть проблемой. Не бойтесь, вы справитесь с этим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С этого момента все ваши дела станут гораздо лучше, потому что Меркурий больше не ретроградный в верхней части вашей карты. Это означает, что обсуждения с начальством, родителями и авторитетными лицами дадут результаты и дела пойдут легче. Ура!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день, чтобы составить планы поездок или изучить возможности для обучения или повышения квалификации. Сделки с зарубежными странами и людьми из других культур будут успешными. Вы хорошо выглядите в глазах окружающих, поэтому вы добьетесь результатов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествие ради удовольствия по-прежнему привлекает вас. Между тем, ваши дела с бюрократическими вопросами, связанными с общей собственностью, наследством и вопросами страхования, будут проходить легче, потому что ретроградный Меркурий закончился. Рассчитывайте на поддержку других, если вам это нужно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для важных дискуссий с партнерами и близкими друзьями. Вы будете довольны сотрудничеством других или предложениями помощи. Из-за возросшего хаоса и активности в тылу, вы приветствуете это!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Валентина Рубцова (1977) и актриса Лена Хиди (1973) отмечают свой день рождения сегодня. Вы выглядите модно и любите играть с трендами. Вы предприимчивы и дружелюбны. Многие из вас любят вечеринки. Этот год — первый год девятилетнего цикла, а это значит, что нужно держать глаза открытыми для новых возможностей. Откройте для себя новые направления. Будьте готовы открыть любую дверь!