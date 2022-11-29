Ежедневный гороскоп сегодня: 29 ноября 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Внимание: избегайте покупок и принятия важных решений в течение всего дня до 19:30. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Посмотрим правде в глаза, проблемы сегодня являются горячими темами, из-за чего трудно избежать спора. Во-первых, держитесь подальше от спорных тем, которые будут нажимать на все кнопки. (Религия, политика, национальные проблемы.) Сегодня вам не нужно искать неприятности, потому что они сами найдут вас. Оставайтесь мягким.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Держитесь за свою шляпу и избегайте ссор и борьбы за власть из-за денег, общих активов, налогов, долгов и наследства — и возможно, из-за проблем со страховкой. (Это целых девять ярдов.) Если вы будете сохранять хладнокровие, некоторые из этих проблем исчезнут. В любом случае гнев бесполезен.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сложный день для общения с супругами, партнерами и дорогими друзьями. Марс ретрограден в вашем знаке и сегодня он противостоит Меркурию напротив вашего знака. Это может вызвать споры с другими. Вы можете быть расстроены планами поездок или чем-то, связанным с образованием или политикой. Просто справляйтесь сегодня, как можете. Не позволяйте этой проблеме завладеть вами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваш управитель Луна находится на одной линии с Сатурном, что заставляет вас чувствовать себя одиноким или отрезанным от других. Вы можете столкнуться с бытовыми проблемами. Это временное темное облако на вашем горизонте. Все выглядит хуже, чем есть на самом деле. Ваше будущее лучше, чем это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это тяжелый день. Отношения с партнерами и близкими друзьями рискованны. Проблемы с вашими детьми и романтическими партнерами вызывают споры. Возможно, вы поссорились с другом. Расслабьтесь. Через несколько дней все будет хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с семьей сегодня, чтобы избежать споров и различных мнений по поводу ремонта дома или проектов косметического ремонта. Или может быть, вы чувствуете себя подавленным или утомленным на работе или с обязанностями, с которыми вы сталкиваетесь? В конце недели дела обстоят лучше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам нравится гармония в вашем окружении. Сегодня трудные встречи с другими собьют вас с ног. Романтика и проблемы со спортом или общественными мероприятиями или, возможно, с вашими детьми также могут угнетать вас. Не реагируйте. Не горячитесь. Через несколько дней это будет история.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня беспокоят финансовые вопросы, особенно долги, богатство других людей и ваша ответственность за других. В сочетании с этим разговор с родителем или кем-то постарше дома может быть неудачным. Пока просто топчитесь на месте. Это временно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с другими людьми сегодня сложны. Возможно, вы чувствуете, что должны защищать себя. Если да, то это будет трудно сделать, потому что вы волнуетесь. Вы чувствуете себя отрезанным от других и их поддержки. Через 48 часов все по-другому. Сохраните веру.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансовые вопросы могут расстроить вас сегодня. Постарайтесь смотреть на вещи в перспективе. Важно знать, что сегодняшнее планетарное давление заставляет вещи выглядеть хуже, чем они есть на самом деле. Через 48 часов вы увидите вещи по-другому и будете смеяться. Поверьте мне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня в вашем знаке выстроились Луна и Сатурн, что заставляет вас чувствовать себя неадекватным и самокритичным. Это временно. Поверьте, что к четвергу все будет выглядеть иначе. Избегайте споров с детьми и романтическими партнерами. Будьте умным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку сегодня вы чувствуете себя одиноким и отрезанным, вы можете поссориться с членом семьи или родителем. Это ничему не поможет. Помните: счастливый Юпитер сейчас в вашем знаке, и в ближайшем будущем вы станете богаче! Подумайте об этом.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Евгений Миронов (1966) и фигуристка Мария Петрова (1977) отмечают свой день рождения сегодня. Вы теплый, дружелюбный и харизматичный. Вы умеете обращаться с людьми. Вы ориентированы на будущее и часто беспокоитесь о своей безопасности. Этот год является для вас первым годом нового девятилетнего цикла, что означает быть смелым, гибким и иметь мужество идти новыми путями и открывать новые двери.