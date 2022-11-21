Ежедневный гороскоп сегодня: 21 ноября 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 6:00 до 12:30. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы авантюрист в душе и сегодня вы хотите путешествовать. Если вы не можете путешествовать, то займитесь чем-то другим, особенно там, где вы можете оценить красоту. Посетите парки, библиотеки, великолепные здания, музеи и художественные галереи. Вы мастер Зодиака.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для финансовых дискуссий, потому что вы будете пахнуть розой. Дождитесь оповещения о Луне (см. выше), чтобы обсудить, как поделиться чем-то, особенно наследством. Это также хороший день, чтобы попросить кредит, ипотеку или финансовую поддержку.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, потому что ваш управитель Меркурий находится на одной линии с прекрасной Венерой, что делает ваши слова сладкими. Вы сможете убедить других согласиться с вами. Как ни странно, вы также будете привлекать к себе людей, которые являются интересными собеседниками.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы счастливы работать сегодня, особенно если можете приложить усилия, чтобы сделать что-то более привлекательным. В частности, вам понравится делать свое рабочее место более привлекательным. Вы можете сделать что-то, чтобы улучшить свое здоровье. Вы определенно можете увеличить свой заработок.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это творческий, романтический день! Это идеальный день для свиданий. Наслаждайтесь долгим обедом или стройте планы на вечер, потому что дискуссии с другими будут приятными. Любая прогулка порадует — спортивные мероприятия, просмотр фильмов, «счастливый час» или веселые занятия с детьми. Веселитесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для семейных дискуссий, особенно с родителем или старшим членом семьи. Это хорошее время, чтобы поделиться идеями о ремонте дома или косметическом ремонте, потому что вы хотите сделать что-то более привлекательным. Точно так же спекуляции с недвижимостью будут многообещающими!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Наслаждайтесь болтовней с соседями, братьями, сестрами и родственниками сегодня, потому что это определенно хороший день! Вы оптимистичны и полны надежд на будущее. На самом деле, ваша способность оценивать то, что вас окружает, сегодня превосходна. Оглянитесь вокруг и увидите красоту в своем повседневном мире.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Финансовые обсуждения сегодня пройдут хорошо, а это значит, что вы можете не только сделать кому-то предложение; но также вы должны уважать свои собственные идеи зарабатывания денег. Почему бы не запустить их на флагштоке, чтобы посмотреть, салютует ли кто-нибудь? Если вы ходите по магазинам, вы будете покупать красивые вещи, потому что вы не можете устоять.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, потому что Меркурий и Венера выстроились в вашем знаке, что сделает ваши слова слаще. Это также будет стимулировать ваше понимание красоты и интерес к искусству, музыке и поэзии. Кроме того, вам будет легче сказать кому-то, что вы его любите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уединение в красивом окружении понравится вам сегодня, потому что вы хотите немного отдохнуть от хорошего поведения. Вы заслуживаете это! Это идеальный день, чтобы созерцать и наслаждаться чем-то прекрасным. (Это также классический день для тайной любовной связи.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня приятные и непринужденные. Если вы общаетесь с другими, вам будет приятно, потому что вы видите, что вы с единомышленниками. Вы можете обсудить свои проблемы с кем-то, кто, в свою очередь, поможет вам скорректировать будущие цели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Наслаждайтесь общением с начальством, родителями, учителями и даже полицией сегодня, потому что вы произведете на всех потрясающее впечатление! Ваши слова будут любезны и дипломатичны, а это значит, что другие будут слушать вас и скорее всего, будут выполнять ваши приказы.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель-фантаст известный как Ник Перумов (1961) и исландская певица Бьорк (1965) отмечают свой день рождения сегодня. У вас яркая, солнечная личность, а это значит, что вы знаете, как осветить комнату. Вы также решительны, самодисциплинированы и трудолюбивы. В этом году темпы медленнее. Ваша очередь омолодить себя. Ваше внимание будет сосредоточено на деловых и особенно личных отношениях. Принимайте помощь от других.