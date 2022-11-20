Ежедневный гороскоп сегодня: 20 ноября 2022

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для финансовых решений, сделок и переговоров, особенно о наследстве или о том, как разделить что-то, или иметь дело с общей собственностью. Что бы ни случилось, вы будете в плюсе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими, потому что люди чувствуют себя приподнятыми, теплыми и дружелюбными. В частности, вам понравится проводить время с друзьями, партнерами и людьми, которых вы можете встретить через других друзей. Приятного знакомства! Взаимодействие с группами будет положительным. (Вы чувствуете себя немного прикованным к наличным деньгам.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку сегодня у вас есть жизнерадостная, восторженная энергия, выходите и наслаждайтесь компанией других. Спортивные мероприятия, развлечения с детьми, мир развлечений и искусства – все это понравится. Те из вас, кто работает сегодня, произведут прекрасное впечатление на окружающих. Хорошего вам дня!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы поболтать. Выходите и наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми мероприятиями с детьми. Встреча с друзьями на бранч. Посмотрите фильм или исследуйте развлекательные мероприятия. Возможно, вы захотите развлечься и дома. Ищите приключения и возможности для расширения своего мира.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы развлечься дома! Пригласите друзей и семью. Вам особенно понравится собрание, возможно, клуб или любая группа, где вы живете. Ожидайте оживленных дискуссий! Между тем, деньги и ресурсы от других могут помочь вам сделать этот день успешным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для короткой поездки, потому что вы хотите исследовать свой мир. Вам также понравится разговаривать с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Шопинг также может быть интересен, особенно если вы можете исследовать необычные товары из других культур и разных стран.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке и вы полны энергии! Многие из вас увидят способы увеличить свой доход уже сегодня. Между тем, вам понравится общаться с другими. Вам также понравится короткая поездка или возможность исследовать окрестности. Люди сегодня в хорошем настроении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это мощный день для вас, потому что Солнце в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя дружелюбным и общительным со всеми. Это отличный день для отпуска или возможности исследовать приключения, заниматься спортом и веселиться с детьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это день хорошего самочувствия. Вы можете общаться с друзьями и группами; однако вы также можете быть счастливы быть сдержанным и наслаждаться уединением в прекрасном окружении. В любом случае, вам понравится общаться с другими и им будет приятно поговорить с вами, потому что вы очаровательны и дипломатичны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сегодня популярны! Люди замечают вас больше, чем обычно. Возможно, вы участвуете в каком-то соревновании, потому что вы определенно энергичны и полны энтузиазма. Других привлекает ваш оптимизм.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите потрясающее впечатление на боссов, родителей, учителей, высокопоставленных лиц и полицию — на всех, кто наделен властью. Между тем, вы будете любить путешествовать или делать что-то другое, чтобы вы могли насладиться приключениями. На самом деле, это хороший день для планирования дальних путешествий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам особенно нравятся вопросы, связанные с путешествиями, исследованиями, медициной, законом и всем, что связано с высшим образованием, СМИ и издательским делом. Это области, где вы будете сиять и где перед вами откроются возможности. Куй железо пока горячо!

Если ваше день рождения сегодня

Актриса Амалия Мордвинова (1973) и актер Алексей Баталов (1928-2017) родились в этот день. Вы смелый, авантюрный человек, который кажется спокойным, хладнокровным и собранным. Вы верите в борьбу за то, что правильно. Как только вы приняли решение, вы полны решимости. Этот год является для вас первым годом нового цикла. Будьте открытыми и будьте готовы открыть любую дверь!