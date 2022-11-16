Ежедневный гороскоп сегодня: 16 ноября 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Третья четверть.

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 18:45 до 20:15. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы попросить кого-то об одолжении. Это также отличный день, чтобы обратиться в банк за кредитом или ипотекой, потому что двери сегодня откроются для вас. Люди готовы помочь вам. Это идеальный день для заключения сделки или подписания контрактов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для важных дискуссий с партнерами и близкими друзьями, потому что люди готовы к сотрудничеству и готовы поделиться своей информацией. Все хотят одного и того же результата, поэтому все на одной волне. Есть общее чувство взаимного доверия.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это позитивный рабочий день для вас, потому что вы оптимистичны и позитивны. В частности, это отличный день для работы с группами. Встречи будут проходить хорошо, потому что идеи будут основываться друг на друге, а результаты порадуют всех. Вероятны командировки по работе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый, игривый день! Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь веселым времяпрепровождением с детьми. Прикоснитесь к своим творческим сокам, потому что вы будете продуктивно и уверенно раскрывать свои художественные таланты. Встречайтесь с друзьями, чтобы весело провести время. Это прекрасный день свиданий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это определенно день хорошего самочувствия. Кроме того, Солнце находится в вашем знаке, что даст вам небольшое преимущество перед всеми другими знаками. Почему бы не попросить вселенную об одолжении? Семейные обсуждения сегодня пройдут хорошо. Это также прекрасный день, чтобы развлечься дома.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для короткой поездки, потому что вы хотите сделать что-то, чтобы расширить свой мир. Вы чувствуете себя бодро, позитивно и уверенно! Это также хороший день, чтобы что-то узнать или изучить. Вы также можете строить планы на будущее, особенно в отношении создания организационных систем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Бизнес и коммерция благоволят сегодня, потому что Меркурий в вашем Денежном доме танцует с удачливым, денежным мешком Юпитером. Действуйте в соответствии со своими идеями по зарабатыванию денег. Поделитесь своими идеями с другими, потому что вы можете обогатить свою казну.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с удачливым, денежным Юпитером, а это значит, что это отличный день для планирования, организации мероприятий или интеллектуальных дискуссий с другими. У вас сегодня острый ум, и вы быстро видите общую картину со всем ее потенциалом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Венера сегодня находится в вашем знаке, что проложит путь к гладкому общению с другими, потому что вы будете дипломатичны и обаятельны со всеми. Это также отличный день для проведения любых исследований, потому что вы с радостью окунетесь в поиски ответов на свои вопросы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Популярный день! Наслаждайтесь общением с молодыми людьми, потому что они вызовут у вас энтузиазм и вдохновение. На самом деле обсуждение с кем-то моложе может заставить вас переосмыслить свои будущие цели. («Может быть, мне бросить работу и купить мотоцикл?») Сегодня вы чувствуете себя авантюристом!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы произведете впечатление на боссов, родителей, учителей и высокопоставленных лиц, потому что вы оптимистичны и предприимчивы в своем мышлении. Вы могли бы предложить большие идеи, которые вы когда-то боялись принять? Вы могли бы видеть способы добиться успеха в отношениях с иностранными интересами? Все возможно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для изучения и изучения философских, метафизических предметов. Дискуссии о политике и религии будут на удивление оптимистичными и информативными. Это идеальный день, чтобы строить планы на будущее.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Малинин (1958) и композитор Игорь Корнелюк (1962) сегодня отмечают день рождения. Вы чувствительны и скрытны, и все же, независимый, живой, решительный и сильный. (Интересное сочетание.) Вы очень проницательны и креативны. Этот год был годом служения, особенно семье. Поэтому важно заботиться о себе. Запишитесь на курсы или подумайте о преображении.